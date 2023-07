Nyt fiberbaseret låg til mælkekartoner kan spare tonsvis af plastik

Mejeriselskabet Arla vil udvikle et fiberbaseret låg til selskabets mælkekartoner.

Det skal erstatte plastikbaserede låg og kan spare Arla for op mod 500 ton plastik om året, skriver Arla i en pressemeddelelse.

- At forbedre vores emballage, og deriblandt reducere vores plastikforbrug, er et vigtigt område for os, og vi ved, at det også betyder meget for forbrugerne, siger koncernvicedirektør i Arla Peter Giørtz-Carlsen.

Det fiberbaserede låg vil ifølge koncernvicedirektøren formentlig være det første af slagsen inden for mejeribranchen.

Arla er gået sammen med den svenske start up-virksomhed Blue Ocean Closures for at udvikle den nye type låg.

Målet er at lave et biobaseret og nedbrydeligt låg, der kan genanvendes sammen med papir.

Det nuværende plastiklåg udgør en fjerdedel af den samlede plastmængde i Arlas mælkekartoner.

Det naturlige spørgsmål er, hvorfor mejeriselskabet ikke bare fjerner lågene fuldstændig.

Det gjorde man faktisk på de økologiske mælkekartoner i 2020.

Men det var ikke uden kritik fra forbrugerne, forklarer Peter Giørtz-Carlsen.

- Vi ved, at forbrugerne efterspørger den bekvemmelighed, et låg giver.

- Og selv om vi har fjernet låget fra nogle af vores produkter, anerkender vi det behov, og vi vil gerne kunne give forbrugerne en mulighed for selv at vælge.

- Men hvis vi skal have et låg, så skal det være det bedst mulige, og det er det, vi udvikler nu, siger koncernvicedirektøren.

Planen er at udvikle en fuldt funktionel prototype af det nye fiberbaserede låg og afslutte testfasen inden starten af 2024.

Arla sælger mælkekartoner i flere lande, blandt andet Danmark, Sverige og Holland.

Selskabet er ejet af 8500 landmænd fra blandt andet Danmark og Sverige og er verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

