Nyt mærke skal skabe digital tryghed hos forbrugerne

Det skal være nemt at se, hvilke virksomheder der behandler data ansvarligt, og at man kan have tillid til god it-sikkerhed.

Til det formål lancerer en række organisationer onsdag det nye d-mærke.

Mærket er det første af sin art i verden og skal sikre digital tryghed.

Virksomheder kan få d-mærket, hvis de opfylder en række kriterier for digital ansvarlighed og omgang med data.

Mærket er et initiativ fra organisationerne Industriens Fond, Dansk Erhverv, Dansk Industri, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk.

Chefjurist hos Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup mener, at det er en klar fordel for forbrugerne med det nye mærke.

- Det er et komplekst område, hvor forbrugerne har brug for et lys i mørket, og det mener vi, at d-mærket kan give, siger hun.

Derudover mener hun, at det kan være med til at løfte danske virksomheders it-sikkerhed.

Den holdning deler Dansk Erhverv.

- Vi har brug for en håndsrækning til danske virksomheder, og vi har brug for en systematisk måde at gøre sig umage med sikkerhed på, siger Janus Sandsgaard, der er digitaliseringspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

I Dansk Industri peger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen på, at mærket kan give danske virksomheder en fordel.

- Det kan give virksomhederne en konkurrencefordel, på samme måde som vores høje fødevaresikkerhed har betydet, at vi har kunnet sælge vores varer på selv de mest vanskeligt tilgængelige markeder.

- Det skal d-mærket hjælpe erhvervslivet med, udtaler han i en skriftlig kommentar.

Programchefen for Industriens Fonds cyberprogram, Malene Stidsen, mener, at der er klare fordele i at give virksomhederne et d-mærke.

Den hjælp, virksomhederne kan få gennem d-mærket til at forbedre deres cybersikkerhed, er også tilpasset virksomhederne, alt efter hvordan de bruger it i hverdagen, fortæller hun.

Opnår en virksomhed d-mærket, har den mærket i et år, inden den skal evalueres for at se, om den kan beholde det.

- Vi tror på, at det kan blive et konkurrenceparameter for virksomheden. De kan blive tilvalgt, fordi de har god cybersikkerhed, frem for at blive fravalgt, fordi de ikke har styr på deres data, siger Malene Stidsen.

Anette Høyrup fra Forbrugerrådet Tænk oplever også, at sikkerheden omkring forbrugernes data er vigtig for borgerne.

- Derfor er det spot on, hvad der optager danskerne, og hvad der kommer til at optage danskerne endnu mere i fremtiden, siger Anette Høyrup.

