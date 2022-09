Nyt retsmøde om Sanjay Shah - men sagen kan trække ud

Da der forrige mandag var et retsmøde i Dubai om mulig udlevering af svindeltiltalte Sanjay Shah, blev det udsat i sidste øjeblik, da Shahs advokater fremlagde nye dokumenter.

Mandag er det planen, at der skal være et nyt retsmøde. De danske myndigheder forventer dog ikke nogen afgørelse mandag.

- Hvorvidt der herefter berammes en ny dato til afsigelse af kendelsen eller yderligere retsmøder vides ikke med sikkerhed, oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

I Danmark venter en retssag mod Sanjay Shah. Han er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner.

Det skal være sket ved, at selskaber søgte om refusion af udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.

Sanjay Shah nægter sig skyldig og har udtalt til Børsen, at han benyttede et hul i loven.

Sanjay Shah blev anholdt for tre måneder siden i Dubai, hvor han bor i en villa på en kunstig palmeø.

Selv hvis en dommer inden længe beslutter, at han kan udleveres til Danmark, kan processen trække ud.

- Når der afsiges kendelse i sagen, vil det for både anklagemyndigheden i De Forenede Arabiske Emirater og Sanjay Shah være muligt at appellere kendelsen inden for 30 dage.

- Sagen vil i givet fald derefter blive behandlet i sidste retsinstans, hvor afgørelsen vil være endelig. Den konkrete tidshorisont for dette forløb kendes ikke, oplyser Udenrigsministeriet.

Det var tilbage i 2015, at det blev opdaget, at de danske skattemyndigheder var blevet snydt for milliarder.

Arbejdet med at få Sanjay Shah til Danmark har varet i flere år.

Der er truffet kendelse i Danmark om, at der er grundlag for at varetægtsfængsle ham, og der er lavet en generel udleveringsaftale mellem Danmark og emiraterne.

Ifølge Udenrigsministeriet har de danske repræsentationer i De Forenede Arabiske Emirater gennem en årrække arbejdet for at få sagen fremmet hos myndighederne i landet.

Danmark har en ambassade i Abu Dhabi og et generalkonsulat i Dubai.

- Blandt andet har repræsentationerne været bindeled mellem danske og emiratiske myndigheder. Eksempelvis ved at formidle anmodninger fra danske til emiratiske myndigheder, oplyser Udenrigsministeriet.

En anden brite ved navn Anthony Mark Patterson er i samme sag tiltalt for at hjælpe Shah. Han er endnu ikke anholdt og nægter sig skyldig.

/ritzau/