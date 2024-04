Nyt stort underskud i Coop: 717 millioner i minus

Der er stadig lang vej op til overskud for Coop Danmark.

Dagligvarekoncernen, der blandt andet driver Kvickly, SuperBrugsen og 365 Discount, har lørdag offentliggjort regnskabet for 2023.

Det viser et driftsresultat på minus 717 millioner kroner, hvilket blot er fem millioner bedre end regnskabet for 2022, der var koncernens værste nogensinde.

I en pressemeddelelse kaldes resultatet "stærkt utilfredsstillende":

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er påvirket af investeringen i ombygninger, engangsomkostninger til lukning af aktiviteter og nyetableringer, men den underliggende drift er også udfordret og ikke tilfredsstillende, lyder det i meddelelsen.

Samtidig med regnskabsaflæggelsen foretager Coop Danmark en nedskrivning af værdien af sine aktiver.

Dermed ender resultatet efter skat på minus 2,3 milliarder kroner.

Heraf står 365 Discount alene for størstedelen af nedskrivningerne på samlet 1,775 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ifølge bestyrelsesformand Jeff Gravenhorst også her, at arbejdet med igen at gøre Coop Danmark til en rentabel forretning, skal stå sin prøve.

- Det ændrer ikke på vores tiltro til, at vi skal være stærke og fortsætte væksten i discount, som står for halvdelen af danskernes dagligvareindkøb, og at vi kan gøre det lønsomt.

- Men det vil tage længere tid at skabe balance i 365 Discount - der stadig er en ny kæde - i forhold til, hvornår Kvickly og SuperBrugsen igen giver overskud, siger bestyrelsesformand Jeff Gravenhorst.

/ritzau/