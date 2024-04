Nyt tocifret milliardoverskud i Lego-pengetank sidste år

Det er ikke nogen dårlig forretning at eje aktiemajoriteten i Lego-koncernen.

Det fremgår af årsrapporten for Kirkbi, som er familien Kirk Kristiansens holdingselskab.

Selskabet opnåede sidste år et resultat efter skat på 11,3 milliarder kroner, hvilket er 600 millioner kroner bedre end i 2022.

En væsentlig årsag til det forbedrede resultat er, at selskabets investeringsaktiviteter - foruden Lego-koncernen - sidste år gav et positivt afkast på 3,8 millioner kroner.

Søren Thorup Sørensen, der er administrerende direktør i Kirkbi, er godt tilfreds med at have vendt et negativt investeringsresultat i 2022 til et positivt.

- Nogle af de aktivklasser, der præsterede godt sidste år, var aktier, obligationer og ejendomme, og så var der nogle af de lidt større koncentrationer i enkeltselskaber, som ikke performede lige så stærkt.

- Vi arbejder med en portefølje, som gerne skal levere et afkast på fem procent eller mere om året. Ser man over en tiårig periode, har vi leveret et afkast på 7,2 procent i gennemsnit hvert år, og det synes vi faktisk er ganske fornuftigt, siger han.

Kirkbi har investeret 85 milliarder kroner i sin såkaldte core-portefølje og ejer blandt andet store aktieposter i selskaber som Falck, ISS, og Nilfisk.

Derudover driver selskabet en såkaldt tematisk portefølje, hvor hovedvægten er lagt på selskaber, der understøtter bæredygtighed. Det drejer sig blandt andet om Adapture Renewables, der udvikler solenergiparker, og tyske APK, der genanvender plastik.

- Vi vil gerne have, at de leverer et miljømæssigt impact, men vi tror også meget på, at det skal være en kommerciel aktivitet. Her har vi til gengæld ikke de samme kortsigtede afkastkrav, som vi har til vores andre investeringer, siger Søren Thorup Sørensen.

2023 var også året, hvor depechen endegyldigt blev givet videre til fjerde generation i Kirk Kristiansen-familien og Thomas Kirk Kristiansen afløste Kjeld Kirk Kristiansen på formandsposten i Kirkbi.

- Det giver ny energi og en ny ambition om, at nu skal vi videre og tænke fremadrettet.

- Det er jo en af de muligheder, vi har i en familieejet virksomhed. At tænke på den lange bane og sætte tryk på noget af det, der betyder noget for familien, siger Søren Thorup Sørensen.

Kirkbi ejer 75 procent af Lego-koncernen. De resterende 25 procent ejes af den almennyttige Lego Fonden, der støtter projekter målrettet børn og unge i hele verden og i hjembyen Billund.