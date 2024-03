Nyt træ er fældet ud over kørebane - denne gang i Nordjylland

Endnu en gang er et træ bevidst blevet fældet ud over en vej i Danmark.

Det er i hvert fald vurderingen fra Nordjyllands Politi, der sent søndag aften rykkede ud til en rasteplads på Møldrupvej tæt på Madum Sø syd for Aalborg.

Vagtchef Jesper Sørensen fortæller, at politiet modtog en anmeldelse om hændelsen klokken 23.14 søndag aften.

Anmelderen oplyste, at hun klokken cirka 22.55 var på vej til et ærinde, da hun hørte en motorsav blive startet.

Da politiet ankom til gerningsstedet, konstaterede betjentene, at et træ rigtignok var blevet væltet ud over kørebanen.

- Vores vurdering er, at det var en bevidst handling. Det ligner for os, at træet er fældet med en motorsav, siger Jesper Sørensen.

Ingen er ifølge Jesper Sørensen kommet til skade i forbindelse med hændelsen.

Træet ligger fortsat ud over kørebanen.

Anmelderen mener ifølge vagtchefen at have set en person i en hvid eller lys Skoda Citigo køre fra gerningsstedet.

Derfor leder politiet nu med lys og lygte efter den person.

- Vi tager det meget alvorligt. Vi har haft både patrulje og indsatsleder ude samt vores bedste hunde, siger Jesper Sørensen.

Politikredsen beder eventuelle vidner henvende sig til politiet. De kan ringe på telefon 114.

Desuden opfordrer politiet et andet potentielt vidne til at give lyd fra sig. Vedkommende menes at have kørt ind i nogle grene ved gerningsstedet.

Det er blot få uger siden, at Danmark blev ramt af en lignende sag - dengang med døden til følge.

I marts blev en 55-årig mand dræbt, da et stort træ pludselig væltede ned i hans bil på Parnasvej i Sorø.

Seks mænd blev anholdt i sagen og sigtet for drab. Retten fandt ved det efterfølgende grundlovsforhør ikke grundlag for at varetægtsfængsle dem for drab, men mente, at det var uagtsomt manddrab, og de blev løsladt.

Mændene nægter sig skyldige i drab. De er foruden hændelsen i Sorø sigtet for fareforvoldelse i forbindelse med, at et træ blev fældet med en motorsav nær Havrebjerg ved Slagelse, der ligger cirka 20 kilometer fra Parnasvej.

Her kom ingen til skade.

Den hændelse understreger ifølge Jesper Sørensen situationens alvor.

- Finder vi frem til de her personer, er det straffelovens bestemmelse om fareforvoldelse vi har med at gøre. Er det mere forsætligt, drejer det sig om vold eller yderligere personfarlige paragraffer, siger han.

/ritzau/