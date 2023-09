Nyt ur kan sende dig til lægen

Et nyt fransk ur ligner ved første øjekast et helt almindeligt ur, men bag det harmløse udseende gemmer der sig elektronik, som kan måle så mange af kroppens funktioner, at uret nærmest er en slags assisterende doktor.

Uret, Scanwatch 2, kommer fra det franske firma Withering.

Her er produktchef Etienne Tregaro ikke i tvivl om, hvad brugerne skal bruge de mange helbredsoplysninger til.

- Vi mener, at ved at gøre det muligt med hyppige målinger har vi skabt en mulighed hos brugeren for at forstå egen sundhedssituation og for at handle, hvis målinger viser, at det er nødvendigt, siger Etienne Tregaro.

Måling af kropsaktivitet og forskellige parametre som for eksempel puls er indbygget i de fleste normale smarture.

Hos Witherings vil man dog ikke kalde uret et smartur, men derimod et hybridur, fordi det først og fremmest er et almindeligt ur og ikke en ekstra smartphone spændt om håndleddet.

- Witherings ure skal være et helt almindeligt ur integreret ind i din hverdag, men vil gøre brugeren opmærksom på det, hvis der er noget ved ens helbred, som man skal reagere på, siger Etienne Tregaro.

Scanwatch har en almindelig urskive med analoge visere og en meget lille digital skærm indbygget i urskiven.

En række sensorer i uret måler ud over puls også ting som kropstemperatur, atrieflimren ved hjælp af EKG og iltmætningen af blodet. Hertil kommer søvnkvalitet, overvågning af menstruationscyklus og meget andet.

De målte data sendes videre til en app på ens smartphone og kan eksporteres til andre sundhedsapps som for eksempels Apples Sundhed eller Googles sundhedsapp.

De moderne smartures mulighed for at indsamle sundhedsdata om brugerne har skabt bekymring blandt nogle kritikere, som blandt andet har luftet bekymring for, at de mange data kan skabe bekymring hos den enkelte.

Det ser Etienne Tregaro dog ikke noget problem i.

- Vi sikrer, at brugeren har et overblik over forskellige sundhedsparametre, men det kan ikke erstatte en almindelig læge, siger Etienne Tregaro.

Witherings, der netop har præsenteret uret på Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA i Berlin, har lavet to forskellige versioner af Scanwatch 2. De koster fra godt 1800 kroner til 2600 kroner afhængigt af, hvilken model man vælger.

