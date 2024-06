Obducent ser kvælning som mest sandsynlige årsag til fiskers død

En 41-årig fisker døde som følge af iltmangel og blev sandsynligvis kvalt.

Sådan lyder konklusionen fra obducenten, der undersøgte liget af fiskeren, Alf Villum Jensen.

Obducenten er tirsdag indkaldt som vidne i Retten i Holstebro, hvor sagen mod fem fiskere, der er tiltalt for at have dræbt deres kollega, nærmer sig sin afslutning.

- Når der er brud på både skjoldbruskhorn og tungeben, hejser vi det røde flag. Så er det tydelige tegn på kvælning, lyder det fra statsobducent Lene Boel.

Punktformede blødninger i øjne og ansigtshuden er ifølge obducenten andre tegn på, at fiskeren blev kvalt.

Alf Villum Jensen blev 30. januar 2023 hentet af en redningshelikopter 60 sømil vest for Thyborøn. Her var kutteren "Inger Katrine" med de seks mænd på vej ud for fiske rødspætter.

Men den 41-årige fisker fik ifølge de tiltaltes forklaring et anfald, muligvis af delirium, under turen. Han truede ifølge fiskerne med at bruge en spraydåse med insektgift som flammekaster og brænde skibet ned.

Derfor var fiskerne nødsaget til at pacificere ham, har de forklaret. De bandt hans fødder og hænder. På et tidspunkt trak fiskeren ikke længere vejret, lyder forklaringen fra de tiltalte, der nægter sig skyldige i drabsanklagen.

Flere af fiskerne har forklaret, at der var høje bølger. Alf Villum Jensen kan ifølge fiskernes forklaring være stødt ind i en sengekant, en radiator og et skab, mens han var fikseret.

Der blev konstateret flere end 75 læsioner på fiskerens krop. De blev ifølge anklagemyndigheden påført ved slag, spark og tramp.

Specialanklager Pia Koudahl vil vide, om obducenten finder det sandsynligt, at skaderne på skjoldbruskhorn og tungeben kan være opstået ved sammenstød med inventar på kutteren. Obducenten svarer benægtende.

Ud over retsmedicineren skal de sidste to af i alt 16 vidner afgive forklaring i retten tirsdag.

Der ventes at falde dom i sagen i næste uge.

/ritzau/