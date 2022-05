Obduktion: Nedgravet lig var 43-årig savnet mand

Tre personer blev torsdag fængslet for drab efter fundet af et lig i Vonsild. Nu er der svar på obduktion.

Det er liget af den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen, som torsdag i sidste uge blevet fundet gravet ned i Vonsild nær Kolding.

Det slår obduktionen på Retsmedicinsk Institut fast.

Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen blev meldt savnet den 7. maj, og da fundet blev gjort, udtalte politiet, at det mente, at der var tale om den 43-årige. Og nu er det altså endeligt fastslået, oplyser Sydøstjyllands Politi.

To mænd og en kvinde, som menes at have kendt den 43-årige mand i forvejen, blev torsdag varetægtsfængslet efter fundet i sagen. De tre personer, der alle er i 30'erne, blev fængslet i foreløbigt fire uger.

De nægter sig dog alle skyldige.

Politiet oplyser, at efterforskningen af drabet fortsætter.

/ritzau/