OECD: Danmarks indsats mod bestikkelse er ikke god nok

Den internationale økonomiske organisation OECD er bekymret for Danmarks indsats mod bestikkelse fra danske virksomheder uden for landets grænser.

- Danmark har samlet set gjort en begrænset indsats for at forebygge, opdage, efterforske, retsforfølge og sanktionere bestikkelse uden for landets grænser siden OECD’s sidste undersøgelse i 2013.

Det skriver OECD i sin fjerde rapport om implementeringen af anti-bestikkelseskonventionen i Danmark.

Det påpeges desuden, at man i Danmark ingen strategi eller politik har for at bekæmpe udenlandsk bestikkelse, som Danmark vurderes sårbar over for, og at de danske myndigheder generelt ikke viser stor opmærksomhed til konventionen.

På den positive side prises Danmark for sin indsats mod hvidvask, sin første dom inden for udenlandsk bestikkelse i 2019 og beskyttelsen af whistleblowere.

Ifølge Jesper Olsen, som er formand for Transparency International Danmark og uddannet jurist, skiller Danmark sig særligt ud, da man ingen forebyggelsesstrategi har, når det kommer til korruption.

- Når man kigger på, hvilken indsats Danmark gør sig i forhold til håndhævelse inden for danske virksomheder, der agerer uden for landets grænser, så falder vi ned på et niveau, hvor vi normalt ikke ser os selv. Det har noget at gøre med, at vi ikke prioriterer opgaven, siger han.

Den manglende opmærksomhed fra danske myndigheder kommer ifølge OECD blandt andet af, at man anser risikoen for korruption for lav. Den opfattelse støtter Jesper Olsen op om.

- Der er en holdning i Danmark som om, at antikorruption var en del af børnevaccinationsprogrammet, så selvfølgelig gør danske virksomheder, der agerer i udlandet, ikke den slags. Men det er bare forkert, danske virksomheder er også udsat for fristelser og problemer, når de agerer i forskellige markeder, siger Jesper Olsen.

Formanden vurderer, at ressourcesituationen til bestikkelsessager i politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet er lav, og at det bidrager til, at man går glip af sager.

OECD vurderer ligeså, at de bekymrer sig over ressourcerne til at bekæmpe bestikkelse.

- De danske retshåndhævelsesmyndigheder mener udelukkende, at der er ressourcer nok fordi, at de fleste bestikkelsessager er selvanmeldte.

Myndigheder kan ifølge rapporten afvise at begynde efterforskning på grund af ressourceovervejelser.

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale ngo Transparency International, hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden.

