OECD forventer fortsat høj inflation verden over i 2023

Verdensøkonomien vil over en bred kam være udsat for et vedvarende højt inflationspres i de kommende år.

Det er konklusionen i en ny prognose fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der arbejder for at fremme bæredygtig økonomisk vækst i verden.

G20-medlemmerne, der blandt andet tæller EU, Kina og USA, kan samlet forvente et inflationsniveau på 5,9 procent i år. Det ventes at falde til 4,5 procent næste år, forudser OECD.

Typisk arbejder centralbanker, der har som opgave at sikre en stabil udvikling i priserne, efter en inflation på omkring to procent om året.

Det er en bekymrende udmelding, mener Tore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv.

- Kombinationen af et fortsat stort pres på arbejdsmarkedet, en robust efterspørgsel og høj inflation øger risikoen for en selvforstærkende global lønprisspiral, siger han.

- Risikoen stiger tilmed, jo længere tid inflationen er høj.

I en sådan spiral vil den højere løn øge virksomhedernes omkostninger, hvilket får dem til at hæve priserne, og de to vil fortsætte jagten på hinanden.

Set i det lys er det derfor heller ikke overraskende, at OECD anbefaler en fortsat stram pengepolitik i en række lande, indtil inflationen når et lavere niveau, mener Tore Stramer.

- Konkret anbefaler OECD i meget tydelige vendinger, at de ledende renter fortsat bør forhøjes i både USA og Euroområdet.

- Det er et meget klart budskab fra OECD, der viser, at de bestemt ikke har ladet sig skræmme af den ulmende bankkrise.

- Der er i min optik ikke udsigt til en omfattende global bankkrise, der vil udløse en brat afmatning og et fald i den globale inflation. Centralbankerne bør altså ikke flytte fokus væk fra at bekæmpe den truende høje inflation, lyder det.

Den finansielle verden har været plaget af uro, siden den amerikanske bank Silicon Valley Bank i weekenden kollapsede og blev beordret lukket.

Siden har en modvillig storinvestor fået aktiekursen i den schweiziske storbank Credit Suisse til at bølge voldsomt op og ned.

