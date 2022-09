OECD: Krigen i Ukraine bremser væksten i hele verden

Krigen i Ukraine har en pris - ikke blot målt i menneskeliv, men også i økonomisk henseende.

Det er konklusionen i en ny prognose fra OECD, hvor organisationen, der arbejder for at fremme bæredygtig økonomisk vækst i verden, har sat tal på, hvad krigen betyder for verdensøkonomien.

OECD vurderer, at verdensøkonomien på grund af den russiske invasion af Ukraine kun vil vokse med 3 procent i 2022.

Det er 1,5 procentpoint lavere, end man forudså i december sidste år.

Ifølge Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, løber nedjusteringen ifølge OECD's tal dermed op i 21,5 billioner kroner, altså 21.500 milliarder kroner.

- Det er et ekstremt højt produktionstab, der svarer til hele den årlige økonomiske aktivitet i Danmark, Sverige, Norge og Finland, skriver han i en kommentar.

Tore Stramer konstaterer også, at brændstof- og energimangel kan trække prognosen yderligere ned hen over vinteren.

Næste år spås væksten at blive 2,25 procent. Også det er lavere end hidtil forudset.

Årsagen til nedgangen er den inflation, der er fulgt i kølvandet på krigen mellem to af de største eksportører af fødevarer og energi.

Samtidig spiller Kinas nultolerance over for covid-19 også ind i den vareknaphed, der har gjort det svært for udbuddet at følge med efterspørgslen.

Europa er et af de områder, der ifølge prognosen er hårdest ramt. OECD tror kun lige præcis på, at væksten holder sig over nulpunktet.

Særligt tysk økonomi har det svært på grund af energikrisen med en forventet minusvækst på 0,7 procent.

Det kommer vi også til at mærke herhjemme, vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Usikkerhed, høj inflation og stigende renter svækker også væksten i dansk økonomi. Den lave vækst i udlandet bliver hård kost for danske eksportvirksomheder.

- Det er svære tider for eksporten, når væksten på vores største markeder forsvinder som dug for solen, skriver han i en kommentar.

/ritzau/