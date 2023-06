OECD øger forventningerne til økonomisk vækst i verden i år

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) øger forventningerne til verdens økonomiske vækst en smule.

I den seneste prognose, som er offentliggjort onsdag, lyder OECD's forventninger til bnp-væksten på verdensplan på 2,7 procent.

Det er et nøk op fra de 2,6 procent, som OECD forudså i marts.

- Den globale økonomi viser tegn på forbedring, men opsvinget er fortsat svagt, og der er stadig markante risici, skriver OECD.

Lavere energipriser har taget toppen af inflationen, mens Kinas genåbning også har bidraget positivt til verdensøkonomen, melder organisationen.

Men kerneinflationen, hvor visse prisfølsomme varer fraregnes, er fortsat høj, mens højere renter også påvirker økonomien.

For Danmark regner organisationen med en vækst på 0,7 procent i år. Det er en tand højere end det seneste skøn i Økonomisk Redegørelse, som lød på 0,6 procent.

Dermed ventes Danmarks vækst at ende omtrent to procentpoint under verdens økonomiske vækst.

Her i landet ser Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, da også flere bekymrende elementer i OECD's prognose.

- Prognosen er ikke specielt opløftende for danske eksportvirksomheder, siger han i en skriftlig kommentar.

- Væksten er meget lav på vores store nære eksportmarkeder. Sverige har udsigt til tilbagegang, Tyskland vil opleve stilstand, og Storbritanniens vækst vil kun lige snige sig op i positivt territorie, forklarer han.

Ifølge nyhedsbureauet AFP blev væksten opgjort til 3,3 procent i 2022.

Det kom ovenpå et bnp-fald under coronapandemien i 2020 og en efterfølgende vækst i 2021.

OECD er en mellemstatslig organisation. Den har til formål at fremme økonomisk vækst og beskæftigelse og har 38 medlemslande, der blandt andet tæller Danmark.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

I 2024 venter OECD en økonomisk vækst i verden på 2,9 procent.

