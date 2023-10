OECD: Sæt huslejen fri og hæv ejendomsskatterne

Hvis Danmark vil øge sin økonomiske vækst de kommende år, kan regeringen og Folketinget med fordel kigge på huslejeregulering, ejendomsskatterne og topskatten.

Sådan lyder rådet fra den internationale organisation OECD, der arbejder med at forbedre den økonomiske udvikling og verdenshandel.

I rapporten Going for Growth 2023, der er udkommet tirsdag, gennemgås OECD's medlemslande én for én med anbefalinger til tiltag, der kan stimulere den økonomiske vækst.

I Danmark har OECD særligt kig på bolig- og skattelovningen, blandt andet reglerne, der sætter begrænsninger på huslejeregulering af boliger, der er opført før 1991.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den kan med fordel skrottes, så lejemarkedet bliver givet mere frit. Samtidig bør der ifølge OECD gøres op med regler, der favoriserer boligejere.

Det skal ske ved at øge skatterne på grunde og fast ejendom og sænke rentefradraget.

Det vil samtidig betyde, at der er råd til at lette skatten på arbejde og på kapitalindkomster.

For selv om Danmark er godt med på it-fronten, så betyder de høje marginalskatter - altså skatten på den sidst tjente krone - at det er svært at tiltrække de nødvendige eksperter og investeringer.

/ritzau/