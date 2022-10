Øget produktion i dansk industri trods tyske tordenskyer på vej

Selv om et økonomisk uvejr synes at tage form syd for grænsen, kører dansk industri ufortrødent videre. I august steg produktionen med 2,6 procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik fredag.

Der er ellers årsager nok til, at dansk industri skulle have det svært.

Råstoffer er blevet dyrere. Det er ikke længere sikkert, at man kan få sine forsyninger, når man vil have dem. Og Ruslands invasion af Ukraine og de følgende sanktioner har skabt global usikkerhed.

Modsat dansk industri ser den tyske industri ud til at mærke konsekvenserne af uroen.

Her er produktionen i industrien faldet med 0,8 procent fra juli til august. Ifølge nogle økonomer - såsom Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen - står tysk økonomi over for en svær tid:

- Tyskland er rendt ind i store vækstproblemer, skriver han i en analyse.

- Tyskland er blandt de OECD-lande der har udsigt til den laveste vækst i år, og næste år ser det værre ud. Alle prognoser peger på markant tilbagegang i tysk økonomi i 2023.

- Dagens tal kan være et tegn om, at nedturen allerede er begyndt.

Normalt når dansk industri trodser udenlandske tendenser, peger økonomer på, at der i Danmark produceres store mængder af bestemte varer, som der altid er efterspørgsel på. Medicin eksempelvis.

Modsat producerer tysk industri nogle af de varer, som først mærker det, når forbrugerne ikke har den samme mængde penge mellem hænderne. Blandt andet biler.

- Men det er ikke hele forklaringen, skriver Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, om de to landes modsatrettede udvikling i august.

- Det ser også bare ud til, at mange danske virksomheder simpelt hen har gjort det godt.

Både Allan Sørensen og Las Olsen frygter dog, at dansk industri ikke for evigt kan trodse ballasten af tysk og europæisk økonomi i bakgear.

- Det er klart, at på længere sigt kan vi dårligt undgå, at den globale afmatning også rammer en stor del af dansk industri, skriver Las Olsen.

- Medicin, vindmøller og fødevarer afhænger ikke så meget af konjunkturerne, men der er også en betydelig dansk fremstilling på andre områder, så som byggematerialer, elektronik, metal og møbler.

Samtidig er Allan Sørensen bekymret for, at en svækkelse af de tyske forbrugeres økonomi kommer til at kunne mærkes i Danmark.

- Vi sælger tøj, møbler og rejser til tyskerne for mere end 30 milliarder kroner om året, skriver han.

- Den del af eksporten kan få det svært, da det er et af de områder, hvor vi kan frygte, at tyskerne vil spare som følge af en mere klemt privatøkonomi.

