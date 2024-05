Øjenvidne: Ældre kvinde blev slået omkuld ved Viegård Stutteri

Et øjenvidne så en ældre kvinde blive slået omkuld ved Viegård Stutteri i Skals tilbage i september. Den dag opstod der konfrontation mellem en 64-årig mand, som arbejdede på stutteriet, og flere demonstranter.

- Hun blev slået med knyttet hånd lige mellem øjnene, og hendes briller blev slået af, forklarer øjenvidnet onsdag ved Retten i Viborg om episoden.

Tidligere på dagen havde kvinden selv forklaret, at hun var gået ind i et skovområde ved stutteriet for at komme hen til en mark, hvor nogle af stutteriets heste stod.

Hun ville tage billeder af dem for at dokumentere, at hestene ikke blev behandlet ordentligt, fortalte hun.

I tiden op til - i sommeren og efteråret 2023 - havde der været demonstrationer ved Viegård Stutteri, efter at en tidligere berider på stutteriet havde delt billeder af udsultede heste på de sociale medier.

Ifølge kvinden selv blev hun slået i hovedet med en knytnæve af den 64-årige mand, da hun mødte ham inde i skovområdet ved stutteriet.

- Jeg vidste ikke, at han var inde i skoven, sagde hun under sin forklaring.

Inde i skoven råbte hun efter hjælp.

- Jeg tænkte kun på at komme væk, efter at jeg opdagede (tiltaltes navn, red.).

Men øjenvidnet forklarer, at kvinden faktisk havde set, at den 64-årige befandt sig inde i skoven.

Den 64-åriges forsvarer, Thomas Jensen, forklarer, at øjenvidnet under sin politiafhøring har sagt, at kvinden ville tage kontakt til tiltalte.

Øjenvidnet kan ikke huske, hvorfor hun skal have forklaret det til politiet, lyder det.

Kvinden har siden episoden haft smerter i nakken og hovedpine, ligesom det har påvirket hende psykisk, siger hun. Hendes bistandsadvokat kræver derfor en erstatning.

Den tiltaltes forsvarer, Thomas Jensen, bestrider erstatningskravet, da kvinden ifølge ham allerede havde gener fra en tidligere hjernerystelser.

Den 64-årige mand er tiltalt for at have slået kvinden i hovedet med en knytnæve, ligesom han er tiltalt for at have påkørt flere demonstranter med sin bil i oktober.

Sagen behandles over fire dage. Afhøringen om påkørslen af demonstranter er udsat til næste retsmøde den 27. maj.

Dommen forventes at blive afsagt den 31. maj.

/ritzau/