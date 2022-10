Økonom: Faldende gaspriser giver håb om billigere vinter

Mandag koster gas 136 euro per megawatt-time. I august toppede gasprisen på mere end 300 euro.

Den seneste prisudvikling på gasmarkedet giver håb om en meget billigere vinter end frygtet.

Det siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

- Forbrugerne har med rette frygtet udviklingen i naturgaspriser for vintermånederne. Den seneste udvikling er dog opmuntrende, lyder det.

Mandag er prisen på naturgas faldet til det laveste niveau siden juni. Det viser den hollandske gasbørs TTF.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omkring middagstid koster gassen knap 136 euro per megawatt-time. I slutningen af august toppede den på mere end 300 euro.

I det store billede ligger gasprisen stadig meget højt, noterer investeringsøkonomen sig.

- De seneste uger er prisen faldet markant, men den ligger stadig - i et langsigtet perspektiv - meget højt. Og der er stadig udsigt til, at vinteren kan blive dyr og drøj at komme igennem, men ikke så dyr som frygtet, lyder det.

Per Hansen understreger desuden, at udviklingen i gasprisen er forbundet med stor usikkerhed.

- Den dårlige nyhed er jo, at vi ikke kan garantere, om der kortvarigt kan komme et stigning igen, hvis Rusland lukker helt for gassen til Europa.

- Det tror jeg dog ikke, bliver tilfældet, da russerne er interesseret i indtægterne, der følger med gaseksporten.

At gasprisen er faldet så markant i de seneste måneder, skyldes flere faktorer.

Først og fremmest er de europæiske gaslagre fyldt godt op, og så har forbrugerne på grund af de højere priserne sænket deres forbrug, lyder hans forklaring.

- Forbruget af naturgas er på vej ned. Det er naturligt, når prisen er steget så meget, som den har gjort. Så vil nogen beslutte, at de skruer ned for forbruget. Man bruger måske gassen mere undtagelsesvist.

- Det skaber en bedre balance mellem udbuddet og efterspørgslen, siger Per Hansen.

/ritzau/