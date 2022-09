Økonom: Inflation kan koste familier op til 10.000 om måneden

Det gør ondt i økonomien for mange, når priserne stiger, som de har gjort det seneste år.

Hos de værst ramte familier er der omkring 10.000 kroner mindre i budgettet per måned end for et år siden, viser en beregning fra pensionskassen PFA's privatøkonom Camila Schjølin Poulsen.

- De danske familier skal vænne sig til at have færre penge mellem hænderne, end de havde for et år siden. Der kan være meget stor forskel på, hvor meget ens privatøkonomi bliver ramt, siger hun.

- Men for de familier, hvor det er værst, er det virkeligt store beløb.

Siden august sidste år er priserne steget 8,9 procent, viser tal fra Danmarks Statistik mandag.

Beregningerne hos PFA bygger på såkaldte modelberegninger.

Det betyder, at PFA har lavet to kunstige familier, der er forholdsvis gennemsnitlige i forhold til indkomst og bolig.

De tjener omkring 51.000 kroner om måneden og har et boliglån på 3,6 millioner kroner.

Til gengæld er der to store forskelle på familierne. Den ene familie har naturgas som opvarmningskilde samt et lån med variabel rente.

Den anden familie har fjernvarme og et fastforrentet lån på to procent.

Den første familie havde ifølge PFA's beregning et rådighedsbeløb på omkring 5000 kroner, når der var lagt penge til side til ferie og opsparing i august 2021. Men nu skal der findes sparetricks.

- Den familie skal finde 10.000 kroner mere om måneden end for et år siden, siger Camilla Schjølin Poulsen, der peger på, at de familier må skære i deres budgetter:

- Det er nogle af de store poster i ens økonomi. Det kunne for eksempel være ens rejsebudget. Det bliver barberet gevaldigt ned. Måske endda fjernet.

- Man kan håbe, at den familie, der har siddet med et F3-lån og har haft en ekstraordinær lav rente de seneste tre år, har været god til at lægge til side på en opsparing, så der er noget at tære på.

For familien med fjernvarme og fastforrentet lån er rådighedsbeløbet gået fra 1200 kroner i august sidste år til minus 680 kroner i september i år.

Ifølge Sydbank betyder prisstigningerne på 8,9 procent, at en almindelig familie skal finde 40.000 kroner mere frem om året for at købe de samme varer som for et år siden.

Men ifølge seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel er det ikke alle familier, der bliver ved med at købe de samme varer.

- Vi kan se, at forbrugerne spænder livremmen ind. Privatforbruget er faldet tre kvartaler i træk. Det kunne jeg godt forestille mig vil fortsætte i de kommende måneder og kvartaler, siger han.

/ritzau/