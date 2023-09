Økonom: Nye skatteregler kan have lagt dæmper på forbrugeres humør

Forbrugerne ser mere negativt på den økonomiske situation hjemme i husholdningen.

Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over forbrugertilliden.

Her fremgår det, at forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation er dårligere i dag sammenlignet med for et år siden. Den gennemsnitlige forventning til familiens økonomiske situation om et år er også faldet.

Spørger man Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, kan både højere benzinpriser og usikkerhed omkring det nye system for boligskat, være med til at lægge en dæmper på forbrugernes humør.

- For selv om det (nye boligskattesystem, red.) faktisk for langt størstedelen af boligejerne ender ud med en skattelettelse, så kan det meget vel være sådan, at det indtil videre er usikkerheden, der har domineret, skriver han i en kommentar.

De nye regler for boligskat træder i kraft 1. januar 2024.

De foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 blev sendt ud tidligere i september. Siden har det været diskuteret, om ejendomme er vurderet korrekt.

Ifølge Vurderingsstyrelsen betyder de nye regler, at fire ud af fem skal betale mindre i boligskat. Den sidste femtedel får en skatterabat, så de ikke skal betale mere i 2024, end de gør i dag.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik er baseret på interviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af danskere og viser, hvordan forbrugerne ser på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Også indikatoren for den samlede forbrugertillid, der både inkluderer den økonomiske situation i Danmark og i familien, er faldet. I september er den opgjort til minus 13 mod minus 10,9 i august.

Den samlede indikator er dog højere end tidligere på året, hvor den i årets første måneder lå under minus 20.

Forbrugertilliden ramte det laveste niveau hidtil i oktober sidste år. Her blev den målt til minus 37.

For første gang siden april, er indikatoren for forbrugernes forventninger til den fremtidige økonomiske situation i Danmark negativ. Den er opgjort til minus 2 i september mod 2,4 i august.

Det betyder, at forbrugernes gennemsnitlige vurdering er, at den økonomiske situation i Danmark om et år vil være lidt dårligere end i dag.

