Økonom om muligt salg af Parken: FCK vil tilbage på toppen

Selskabet bag Parken vil afsøge mulighederne for et helt eller delvist salg af sine ejendomme, herunder Parken og bygningerne der hører til Lalandia.

Ifølge Kenneth Cortsen, der er sportsøkonom og ekspert i branding ved University College Nordjylland, handler frasalget om, at der skal fokuseres mere på fodbold.

- Jeg ser det som et strategisk greb, fordi man i FCK ikke kan leve med, at FC Midtjylland har fået en så dominerende position.

- De (FC Midtjylland, red.) har jo fået deres (FCK's, red.) mesterskaber de seneste år, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Firmaet bag FCK vil gerne tiltrække viden og nye investorer.

- De vil muligvis også gerne tiltrække internationale investorer, og så giver det god mening at frasælge de her ting, siger han.

Ifølge sportsøkonomen bliver det lettere at tiltrække nye investorer, hvis der for eksempel ikke hører et badeland og kontorbygninger med i en eventuel investering.

- Der er mange, der gerne vil investere i fodboldklubber, fordi de synes, det er interessant. Men derfor er de ikke nødvendigvis interesseret i investere i alt det andet omkring FCK.

- Og så giver det mindre risiko for investorerne, hvis der ikke er alle de her ting omkring klubben, siger han.

Coronapandemien er en af grundene til, at det netop er nu, at virksomheden kigger på frasalg af sine bygninger, vurderer Kenneth Cortsen.

Men virksomheden tænker ifølge ham også langsigtet.

- Mange klubber er pressede på grund af coronasituationen. Så det giver god mening at skaffe kapital samt styrke konkurrenceevnen nu og i forhold til fremtiden.

- Fodboldklubber lever af kapital for at kunne investere i talent. Talent, der på og udenfor banen kan flytte klubben i den rigtige retning.

- Så man kigger også fremad og ser på, hvordan man igen kan blive en magtfaktor i dansk fodbold. Her giver det god mening at fokusere mere på fodbold, siger han.

/ritzau/