Økonom: Uvist om opkøb af Credit Suisse skaber ro

Søndag aftens store bankfusion i Schweiz er ikke nødvendigvis afslutningen på den seneste tids økonomiske uro.

Det vurderer Per Hansen, som er investeringsøkonom hos Nordnet.

Den schweiziske centralbank meddelte søndag aften, at Credit Suisse bliver opkøbt af den schweiziske bank UBS.

Men usikkerheden består indtil videre, vurderer Per Hansen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvordan reagerer investorerne på det her i morgen (mandag red.)? Er de tilfredse med det, der er sket? Har de opfattelsen af, at det var det, der skulle til for at bagstoppe det? siger han.

Per Hansen peger på den uro og usikkerhed, der har været, siden den amerikanske bank Silicon Valley Bank kollapsede 10. marts.

Det er derfor vigtigt, at investorerne ikke har den opfattelse, at flere større banker kan være i problemer, fortæller han.

I Credit Suisses årsregnskab kom det tirsdag frem, at kunder i sidste kvartal havde hevet omkring 120 milliarder dollar, cirka 847 milliarder kroner, med sig ud af banken.

Det fik i ugens løb den schweiziske centralbank til at stille 380 milliarder kroner til rådighed. Det skulle sikre, at banken har tilstrækkelig likviditet.

Den seneste uge har bankens aktie været på slingrekurs.

Ifølge Per Hansen ville Credit Suisse være meget sårbar uden søndag aftens fusion med UBS.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I morgen ville nogle af dem, der har penge stående, trække deres penge ud. Så ville banken komme i underbalance likviditetsmæssigt og ville ikke kunne hente de penge andre steder.

Per Hansen kalder fusionen "en bagstopperløsning". Han peger på, at Credit Suisse er blevet købt til en forholdsvis lav pris i forhold til, hvad aktien stod i fredag.

Selv om det kan virke som om, at det er gået stærkt fra årsregnskabet kom, til at Credit Suisse blev opkøbt, mener Per Hansen ikke nødvendigvis, at det er overraskende.

- Det er nok mere det nye normale, end det er overraskende. Grunden til det er, at penge er en global vare. I det øjeblik, hvor der er nogen, der mærker, at noget ikke er helt rigtigt, så er tilliden væk, siger han.

Han sammenligner det med Silicon Valley Bank, hvor der også kun gik få dage fra, at der første gang blev talt om, at banken var i problemer til, at den kollapsede.

/ritzau/