Økonomer: Bankkrak kan gøre centralbank forsigtig med rentehammer

Weekendens bankkrak for Silicon Valley Bank og den usikkerhed, det skaber, kan gøre den amerikanske centralbank mere forsigtig overfor store rentestigninger. Det vurderer to økonomer.

Det er til trods for, at et brandvarmt amerikansk arbejdsmarked i sidste uge skabte forventning om endnu en stigning på 0,5 procentpoint. Efter weekenden er forventningen i stedet, at der bliver tale om en mindre rentestigning.

- Jeg forventer, at den amerikanske centralbank måske vil tøve lidt med, hvor meget man skal stramme pengepolitikken i kølvandet på den usikkerhed, der er skabt af det her bankkrak, siger Mikael Olai Milhøj, der er chefstrateg hos formueforvalteren Sterna Capital.

- Der er ingen grund til at hæve renterne for meget i en situation, som den nuværende er.

I løbet af 2022 var Federal Reserve (Fed) fire gange ude med rentestigninger på 0,75 procentpoint og to gange med 0,5 procentpoint.

Det er ifølge Forbes kun sket én gang før i dette årtusind, at centralbanken har hævet sin rente med mere end 0,25 procentpoint.

Ifølge Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, er Silicon Valley Banks krak også delvist en bivirkning af, at renterne er steget så hidsigt.

- Det er jo det, der har ramt her, siger Søren Kristensen.

- I virkeligheden tror jeg, at Fed er glade for at komme ned i tempo på renteforhøjelserne.

- For de her store renteforhøjelser er sjældent godt for økonomien, og det var nok også noget, der blev gjort i panik.

Rentestigningerne har ramt Silicon Valley Bank, fordi det har gjort værdien af bankens obligationer mindre. Bankens forretningsmodel byggede meget på at bruge kundernes indskud på at investere i obligationer.

Den havde hovedsageligt kunder i iværksætter-kredse i tech-branchen i USA.

Da techbranchen har været ramt i forbindelse med inflationen og de efterfølgende rentestigninger, skulle de virksomheder bruge deres penge fra banken.

Derfor blev banken tvunget til at sælge sine obligationer med tab til følge i en sådan grad, at det til sidst blev for meget, og banken knækkede.

Både Søren Kristensen og Mikael Olai Milhøj understreger dog, at selv om medicinen smager grimt, kommer centralbanken til at hæve renten yderligere.

Dertil er der stadig for stor efterspørgsel i amerikansk økonomi, hvilket holder inflationen på et for højt niveau, vurderer de.

- Selv om økonomien er stærk, og inflationen er alt for høj, giver det mening at se tiden an, siger Mikael Olai Milhøj.

- Ikke mindst fordi der kommer flere møder senere, hvor man kan korrigere og hæve renten med et større procentpoint, hvis man ser, at det her er faldet til ro igen.

Begge peger samtidig på, at der tirsdag kommer tal for, hvordan inflationen udvikler sig i USA. En overraskelse her kan igen ændre billedet.

De amerikanske renter betyder noget for, hvordan renterne udvikler sig globalt - dermed også på ting som danske boliglån.

Samtidig er rentestigninger med til at dæmpe efterspørgslen i USA, der er Danmarks største eksportmarked.

/ritzau/