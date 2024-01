Økonomer forholder sig i ro efter stigning i tysk inflation

Man skal helt tilbage til juni for at finde det seneste tidspunkt for en stigning i den tyske inflation. Men i december skete det igen.

En endelig opgørelse fra det tyske statistikkontor viser tirsdag morgen, at inflationen i december blev opgjort til 3,7 procent mod 3,2 procent i november.

Udviklingen giver dog ikke umiddelbart anledning til bekymring hos danske økonomer.

Det gælder blandt andre Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det skyldes mest af alt et bortfald af midlertidige støtteordninger til høje energipriser i slutningen af 2022, skriver han i en kommentar.

I december 2022 fik tyskerne tilskud til eksempelvis gas og varme, hvilket medvirkede til lavere forbrugerpriser.

Den stigende inflation bør derfor heller ikke ses som et tegn på, at Tyskland nu er på vej ind i en ny periode med tiltagende inflation. Det vurderer Tore Stramer, der er cheføkonom hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

- Stigningen i inflationen i december er efter alt at dømme en engangsforestilling, skriver han i en kommentar med henvisning til den bortfaldne støtte.

Ser man i stedet på kerneinflationen, der er renset for udviklingen i energi- og fødevarepriserne, så peger pilen fortsat entydigt nedad.

Konkret faldt kerneinflationen fra 3,8 procent i november til 3,5 procent i december.

Ifølge Tore Stramer er inflationen hen mod slutningen af 2023 faldet overraskende hurtigt, hvis man kigger over en lidt længere periode.

- Forklaringen er helt nærliggende, at aktiviteten i den tyske økonomi er bremset tydeligt op i løbet af 2023, hvilket nu også kan aflæses i et svagere forbrug og en aftagende jobvækst.

- Dertil trækker det seneste års generelle fald i energipriserne også inflationen mærkbart ned, lyder det.

