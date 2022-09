Økonomer ser mere lyst på dansk økonomi end forbrugerne

Pessimistiske forbrugere kan blive giftigt for dansk økonomi, men for nu er økonomer mindre bekymrede.

Når Danmarks Statistik spørger forbrugerne til økonomi, svarer de, at deres egen og dansk økonomi ikke har haft det værre i flere årtier.

Selv om flere økonomer forstår, at forbrugernes egen økonomi er presset, så er de mere optimistiske end forbrugerne på dansk økonomis vegne.

- Lige nu oplever danskerne det største fald i deres realløn siden 1950'erne. Så der er ikke noget at sige til, at de synes, at det går dårligere for deres privatøkonomi, siger chefanalytiker hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

- Når man kigger på, hvordan det går med dansk økonomi, er jeg nok mere optimistisk end forbrugerne. Vi har stadig en økonomi, som har formået at få flere hundredtusinder i arbejde.

- Jeg vil stadig mene, at dansk økonomi har det langt bedre end for eksempel under finanskrisen. Det mener forbrugerne ikke. De mener, at den aldrig har været værre.

Danmarks Statistik indsamler hver måned svar fra et udvalg af forbrugere på, hvad de tænker om dansk økonomi og deres egen økonomi.

Svarene slås sammen til et indekstal, der samlet set skal give et indtryk af, hvad danske forbrugere tænker om deres og landets økonomiske situation.

Her svarer forbrugerne igen i september, at de særligt er bekymrede for dansk økonomi, men også i mindre grad deres egen økonomiske situation.

Ligesom Louise Aggerstrøm Hansen peger Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, på, at dansk økonomi mest af alt er præget af, at beskæftigelsen er høj, og at danskerne har fornuftige opsparinger.

- Forbrugerne har faktisk rigtig gode muligheder for at komme i arbejde, hvis de ikke allerede er det. Og det er langt de fleste. For beskæftigelsen er så høj, at vi normalt ikke vil se forbrugertilliden være så lav, siger Søren Kristensen.

- Når den så alligevel er det, så er det, fordi vi alle sammen bliver ramt af de her prisstigninger på alt fra fødevarer til energi.

Siden slutningen af sidste år og særligt fra foråret i år har forbrugerne i Danmark og store dele af verden oplevet større prisstigninger end i flere årtier.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen viser diverse tal for privatforbruget, at de danske forbrugere har justeret deres forbrug, så de bruger stort set det samme antal kroner og øre, men altså får mindre for det.

- Men på den positive side, så lader det ikke til, at folk er så bekymret, at de er begyndt massivt at øge deres opsparinger, siger hun.

Hvor meget forbrugerne vælger at bruge på privatforbrug, har stor betydning for dansk økonomi, forklarer Arbejdernes Landbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre.

Derfor har han og andre økonomer også øjnene rettet tæt på, om forbrugernes pessimisme på et tidspunkt sætter sig igennem i forbruget målt i kroner og øre.

- Det her kan påvirke privatforbruget negativt. Med tanke på at det står for halvdelen af den økonomisk aktivitet i Danmark, så er det altså noget, der kan give genlyd, siger han.

- Derfor er de her meget historisk lave forbrugertillidstal noget, der skærer i øjnene.

