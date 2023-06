Økonomer venter stigning i tvangsauktioner fra meget lavt niveau

Trods øgede renter og høj inflation er der stadig et lavt antal tvangsauktioner i Danmark. Men det kan ifølge økonomer snart ændre sig.

Der fandt 118 tvangsauktioner sted i maj. Det viser tal fra Danmarks Statistik offentliggjort tirsdag. Tallet var 129 måneden før.

Pilen peger dog i den forkerte retning for visse familiers økonomi.

- Vi forventer, at vi kan komme til at stå med en periode med lidt flere tvangsauktioner over en periode, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

Samme vurdering kommer fra Sebastian Kaldahl, boligøkonom hos interesseorganisationen Dansk Industri.

- Boligrenterne er mere end fordoblet på halvandet år, og kombineret med høje forbrugerpriser kan det godt stramme budgetskruen for meget i visse familiers økonomi, siger han i en skriftlig kommentar.

- Derfor kan vi godt risikere, at der kommer flere tvangsauktioner i den kommende tid.

Boligøkonomernes vurdering støttes af en nylig analyse fra Nationalbanken. Den pegede på, at yderligere tusindvis af danske boligejere kan forvente et underskud på deres budgetter i år.

Sammenlignet med 2021 ventes yderligere 36.000 boligejere i 2023 at have en indkomst, som ikke er høj nok til et at opretholde et "beskedent forbrug, betale deres faste omkostninger og samtidig leve op til deres gældsforpligtelser".

Selv om økonomien strammes for flere, behøver det dog ikke resultere i en tvangsauktion.

Kaldahl vurderer da også, at "en større bølge af tvangsauktioner virker ganske usandsynligt".

- Hvis uheldet er ude, burde en almindelig fri handel være muligt for de fleste danske boligejere, lyder boligøkonomens vurdering.

Imens peger Jeppe Juul Borre på, at beskæftigelsen er høj - og det samme er opsparingerne - hvorfor han heller ikke venter meget voldsomme stigninger.

For månederne marts til maj var det samlede antal tvangsauktioner en anelse højere end perioden inden, viser Danmarks Statistiks tal.

I de tre forgange måneder var der nemlig 389 tvangsauktioner, og det er fem flere end i måneder december 2022 til februar 2023.

Den lille stigning skal dog ses i lyset af, at antallet af tvangsauktioner kommer fra et rekordlavt niveau i 2021 og 2022, skriver Danmarks Statistik.

I 2022 var der i alt 1382 tvangsauktioner, hvilket var det laveste niveau i 16 år.

