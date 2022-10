Økonomisk modvind giver røde tal hos B&O i nyt regnskab

Selskabet har onsdag fremlagt regnskab for første kvartal i det forskudte regnskabsår 2022/23, og det viser et underskud på 100 millioner kroner efter skat.

I samme periode sidste år opnåede Struer-virksomheden et overskud på én million kroner.

Omsætningen faldt med otte procent til 612 millioner kroner.

Ifølge administrerende direktør Kristian Teär er regnskabet blandt andet påvirket af nedlukninger og den svage udvikling i den kinesiske økonomi.

Og så er man også ramt af de stigende renter og den høje inflation, som har sendt forbrugertilliden i bund i Europa.

Det betyder dog ikke, at man afviger fra den strategi, der er lagt.

- Vi har et stærkt fokus på vores omkostningsbase og tilpasser vores investeringsplaner til den høje usikkerhed.

- Vi vil dog fortsætte med at investere i at opbygge robusthed og lancere produkter og initiativer, der kan bidrage til at drive væksten på kort sigt og samtidig sikre succes på den længere bane, siger han i en kommentar til regnskabet.

Samtidig er det besluttet i endnu højere grad at satse på det amerikanske marked, som ikke har været ramt i samme grad som det europæiske og det kinesiske.

Derudover fortsætter man med at fokusere på storbyer. En satsning i London vil blive fulgt op af tilsvarende fremstød i New York og Paris.

/ritzau/