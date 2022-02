Økonomisk redningsplan sikrer Norwegian overskud i 2021

Det norske flyselskab Norwegian kan glæde sig over et overskud i 2021.

Overskuddet er imidlertid drevet af den restrukturering, selskabet var igennem i starten af 2021.

Det fremgår af Norwegians regnskab for 2021.

Restruktureringen - der med andre ord kan beskrives som en redningsplan - blev nødvendig, fordi Norwegian bar rundt på en stor gæld og havde svært ved at tjene penge. Det blev ikke nemmere af coronapandemien.

Som følge af restruktureringen fik Norwegian fjernet en stor del af sin gæld, og samtidig fik selskabet tilført flere milliarder i frisk kapital.

Hele den manøvre sikrer, at Norwegian kan fremvise et overskud for 2021.

Samlet lyder overskuddet på 1,4 milliarder kroner. Det er en markant vækst i forhold til det underskud på 16,9 milliarder kroner, selskabet havde i 2020.

Overskuddet i 2021 er dog løftet af finansielle poster, som alene bidrager med 3,9 milliarder kroner.

Uden bidraget fra de finansielle poster, der især udgøres af penge hentet under restruktureringen, har Norwegian tabt to milliarder kroner på driften.

Det hører med, at selv om Norwegian taber penge på driften, så er der stadig sket en betydelig forbedring i forhold til året før. Så det går det rette vej.

I Sydbank vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef og følger af Norwegian, at det norske selskab står et bedre sted i dag end før restruktureringen.

- Gælden er i og for sig væk, og når man kigger på selskabets struktur – altså hvor mange penge har man, og hvor meget gæld har man – så er det et meget sundere Norwegian, end vi har set meget længe.

- Man kommer også med nole gode aftaler, hvor man kun betaler for mange af flyene, når man bruger dem. Det giver Norwegian noget power i den genstart af lufttrafikken, der er på vej lige nu.

- Men uanset har Norwegian stadig en svær opgave i at skabe overskud i de år, vi kigger ind i, siger Jacob Pedersen.

I luftfartsbranchen er Norwegian langtfra alene om at have svært ved at tjene penge i øjeblikket. Det samme har SAS, der ligeledes har været hårdt ramt af coronapandemien.

I sit seneste årsregnskab kunne SAS fremvise et underskud på 4,6 milliarder kroner. Tirsdag i næste uge fortæller SAS så om den seneste udvikling, når selskabet kommer med regnskab for første kvartal af det nye regnskabsår.

/ritzau/