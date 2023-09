Økse og knive beslaglagt i visitationszoner efter drab

Otte personer er blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse i forbindelse med to visitationszoner, der er indført efter et skuddrab på Christiania 26. august.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Politiet har på omkring en uge, siden visitationszonerne trådte i kraft, visiteret cirka 200 personer.

- Knap 14 stikvåben og fire andre våben er blevet fundet eller beslaglagt. Otte personer er blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, skriver politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Københavns Politi har undervejs også fundet en økse i en ladcykel.

- Den ene af de to zoner dækker Christiania og en del af Amager. I den anden zone, der dækker en del af Nørrebro og Nordvest, fandt en patrulje lørdag aften en økse, der lå gemt i en forladt ladcykel, skriver politiet videre.

Når politiet indfører en visitationszone, kan det stikprøvemæssigt visitere folk.

Politiet kan også undersøge køretøjer og tøj. Det skal blandt andet sikre, at folk ikke bærer våben i zonerne.

/ritzau/