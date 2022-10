Ørsted-aftale sikrer gas til danske fabrikker næste vinter

Danske virksomheder, der er afhængige af gas, behøver ikke at frygte, at vi løber tør for gas hverken denne eller næste vinter.

Det skriver Ørsted i en pressemeddelelse i forbindelse med, at man har indgået aftale med energiselskabet Equinor om levering af gas næste år i et omfang svarende til en fjerdedel af det forventede, samlede danske gasforbrug.

- Ørsted har med denne aftale, samt med produktionen fra Syd Arne-feltet og fra biogas, mere end dækket forbruget til sine egne kunder, der består af erhvervskunder i Danmark og Sverige, hedder det i pressemeddelelsen.

Nøglen til den nye aftale er den såkaldte Baltic Pipe-forbindelse, der er et rørsystem, der forbinder Nordsøen med Polen.

Baltic Pipe blev indviet tidligere i år og betyder, at norsk gas nu kan sendes til Danmark via rørledningen, der krydser Danmark fra øst til vest.

Danmark vil under normale omstændigheder være selvforsynende med gas, men fordi Tyra-feltet i Nordsøen er under ombygning, er der tidligst udsigt til leverancer herfra engang i slutningen af næste år.

