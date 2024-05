Ørsted får lov til at undersøge havvindprojekt i Australien

Ørsted har måttet tage drøje økonomiske hug på en række havvindprojekter i USA, men det afskrækker ikke energiselskabet fra fortsat at opsøge oversøiske forretningsmuligheder.

Selskabet meddeler onsdag, at det har fået licens til at påbegynde forundersøgelser i forbindelse med en mulig havvindpark ud for delstaten Victoria i Australien.

Samtidig er der udsigt til, at endnu et projekt i samme område kan blive en realitet.

Ørsted vurderer selv, at der er potentiale i området til at opnå en samlet kapacitet på 4,8 gigawatt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er overbeviste om, at der i Australien er alle de rette betingelser for at skabe et blomstrende marked for havvind, som det også vil være meget interessant at investere i.

- Vi vil fortsætte vores tætte samarbejde med den australske regering, delstatsregeringen i Victoria og alle interessenter for at sikre, at projekterne er værdiskabende for alle, siger Per Mejnert Kristensen, der er regionsdirektør for Asien og Stillehavsområdet i Ørsted.

Ørsted forventer først at kunne tage de omtalte havvindparker i brug i begyndelsen af 2030'erne.

/ritzau/