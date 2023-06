Ørsted indgår stor aftale om havvindmøller langs Irlands kyst

Energiselskabet Ørsted har indgået en potentielt gigantisk aftale med det irske selskab ESB om at udvikle havvindmølleprojekter langs Irlands kyst.

Det skriver Ørsted i en pressemeddelelse fredag middag.

Samarbejdet kan potentielt ende med op til 5 gigawatt vedvarende energi samt tilhørende projekter inden for vedvarende brint, skriver selskabet.

Til sammenligning har Danmark i dag havvindmølleparker med en kapacitet på 2,3 gigawatt.

En gigawatt kan som udgangspunkt forsyne en million husstande med strøm.

- Med aftalen, som er Irlands mest ambitiøse partnerskab til dato, bliver Ørsted 50/50-partner i en portefølje af udviklingsprojekter inden for havvind ud for Irlands kyst, skriver Ørsted.

- Med et havområde, der er mere end ti gange så stort som landarealet, har Irland ideelle forudsætninger for at udvikle en stærk og dynamisk havvindsektor, som kan bidrage til at reducere CO2-udledningen.

- Målet er at bidrage til at indfri den irske regerings 2030-mål om at installere syv gigawatt havvind og på sigt opnå en nettoudledning på nul.

Dansk islæt gør sig også gældende i forbindelse med en anden aftale om havvind, som blev indgået tidligere på ugen.

Her blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at den danske stat fremover skal være medejer af en række af landets havvindmølleparker.

Aftalen indebærer, at kommende udbud af havvindmøller skal ske med et statsligt medejerskab på 20 procent.

- Vi kan nu endelig give markedet grønt lys til udbygningen af potentielt 14 gigawatt havvind eller mere, sagde klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard tirsdag.

- Og de fleste af dem vil staten og danskerne for første gang blive medejere af og dermed få en andel af de faktiske indtægter fra havvinden.

Aftalen sætter rammerne for udbuddet af sammenlagt 9 gigawatt havvind. Potentielt kan det dog ende med 14 gigawatt.

