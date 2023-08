Ørsted må nedskrive for mindst fem milliarder i USA

Energiselskabet Ørsted har måttet erkende, at en række amerikanske projekter ikke kan levere den forventede indtjening.

I en fondsbørsmeddelelse forklarer selskabet, at tre projekter ved navn Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind er ramt af forsinkelser i forsyningskæderne og derfor ikke følger tidsplanen.

Som en konsekvens har Ørsted valgt at nedskrive værdien af projekterne med hele fem milliarder kroner.

- Ørsted har konkluderet, at der er en stadigt stigende risiko for, at disse leverandører ikke vil kunne leve op til deres forpligtelser og aftalte tidsplaner, skriver selskabet.

Samtidig er der forhandlinger i gang om et yderligere skattefradrag på to af projekterne. Hvis disse forhandlinger falder til jorden, vil man skulle nedskrive for yderligere seks milliarder kroner.

Endelig spiller renteudviklingen også ind. Hvis ikke renterne snart begynder at falde, vokser finansieringsomkostningerne, og så vil Ørsted skulle nedskrive yderligere fem milliarder kroner.

Alt i alt kan den amerikanske forretning altså vise sig at være 16 milliarder kroner mindre værd end forventet.

Alligevel tror Ørsted fortsat på en fremtid i USA.

- Det amerikanske marked for havvind er fortsat attraktivt på lang sigt, siger David Hardy, der er vicepræsident og regionsdirektør for Ørsted i Amerika.

De aktuelle problemer, som vil blive bogført i regnskabet for tredje kvartal, forventes ikke at få betydning for forventningerne til det igangværende regnskabsår.

På den lange bane forventer Ørsted fortsat også at opnå et afkast af den investerede kapital på 14 procent.

/ritzau/