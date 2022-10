Ørsted sælger delvist amerikanske vindmølleparker

Ørsted sælger delvist en amerikansk forretning, der består af tre landvindmølleparker og et solcelleanlæg.

Det skriver energiselskabet i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Salget vil indbringe Ørsted 410 millioner dollar svarende til 3,1 milliarder kroner.

Det er investeringsselskabet Energy Capital Partners (ECP), der bliver Ørsteds nye partner. ECP køber 50 procent af forretningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Neil O'Donovan, administrerende direktør for Ørsted Onshore, er tilfreds med handlen. Det siger han i en kommentar i meddelelsen.

- Jeg er virkelig glad for, at vi har skaffet en så stærk investeringspartner som ECP, der har omfattende erfaring med el og vedvarende energi, til det første delvise frasalg i vores Onshore-forretning.

- Denne handel er endnu en vigtig milepæl på vores Onshore-rejse, og den viser, at vores projekter skaber værdi, siger han.

Salget sker for at frigøre kapital, som kan være med til at understøtte selskabets 2030-mål om at installere 50 gigawatt vedvarende energi på globalt plan.

- Vores evne til at rejse kapital vil bidrage til Onshore-forretningens fortsatte vækst, siger direktøren.

Ørsted har lige nu mere end fem gigawatt landvind- og solenergiprojekter i drift og under opførelse i USA og i Europa. Det skriver selskabet i meddelelsen.

De tre vindmølleparker og solcelleanlægget er fordelt på de fire amerikanske delstater Illinois, Nebraska, South Dakota og Alabama.

/ritzau/