Ørsted skal opføre verdens største havvindmøllepark i Storbritannien

Ørsted har besluttet at tage et afgørende skridt videre i arbejdet om verdens største havvindmøllepark i Storbritannien, Hornsea 3.

Selskabet har truffet den endelige investeringsbeslutningen om havvindmølleparken, hvorfor energikoncernen nu forpligter sig til at opføre den.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Havvindmølleparken får en kapacitet på 2,9 gigawatt og forventes at stå færdig i slutningen af 2027.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle større kontrakter af betydning for Hornsea 3 er hermed faldet på plads, oplyser Ørsted. Det inkluderer blandt andet en aftale med Siemens Gamesa om en række af deres vindmøller, der har en kapacitet på 14 megawatt.

Hornsea-parkerne ligger i Nordsøen, og med en kapacitet på 2,9 gigawatt, kan Hornsea 3 levere strøm til over 3,3 millioner britiske husstande.

Helt præcis kommer Hornsea 3 til at ligge 160 kilometer ud for kysten i Yorkshire. Her skal Ørsted opføre vindmølleparken og transmissionsanlægget til havs og til lands.

Når havvindmølleparken begynder at producere strøm, får Ørsteds Hornsea-område - der består af havvindmølleparkerne Hornsea 1, 2 og 3 - en samlet kapacitet på mere end fem gigawatt, hvilket gør det til verdens største idriftsatte havvindområde.

Når parken er i fuld drift, frasælger Ørsted så transmissionsanlæggene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derefter har Ørsted kontrakten på selve havvindmølleparken i 15 år.

Det britiske erhvervs- og energiministerium tildelte danske Ørsted en kontrakt på at opføre havvindmølleparken Hornsea 3 i juli sidste år.

Hornsea-området omfatter også Ørsteds Hornsea 4-projekt, der kan få en kapacitet på op til 2,6 gigawatt. Tidligere på året fik selskabet tildelt myndighedsgodkendelse til at bygge Hornsea 4 af den britiske regering.

Ørsted driver 12 havvindmølleparker i Storbritannien.

/ritzau/