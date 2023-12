Ørsted skyder stort projekt i gang for at nedbringe CO2-udledning

Som en del af kampen mod klimaforandringerne tager energiselskabet Ørsted mandag hul på byggeriet af to såkaldte CO2-fangstanlæg.

Det fremgår af en pressemeddelelse mandag morgen.

Anlæggene skal være med til at fange og lagre 430.000 ton CO2 hvert år ved Asnæsværket i Kalundborg og fra Avedøreværket i Hvidovre.

Til sammenligning blev der fra Danmark udledt 46,2 millioner ton i 2021. Det svarer altså til næsten én procent af det.

De 430.000 ton svarer desuden til den årlige udledning fra 200.000 benzindrevne biler, skriver Ørsted i meddelelsen.

Det bliver kaldt Danmarks første projekt af slagsen i fuld skala, og håbet er, at det kan være med til at bidrage til danske klimamål i fremtiden.

- Vi skal sætte gang i mange forskellige grønne løsninger for at bekæmpe klimaforandringerne, og dette projekt er en af de løsninger, der kommer til at spille en vigtig rolle i indsatsen, siger Ole Thomsen, direktør for Ørsteds kraftværksforretning, i meddelelsen.

- Vi ser frem til at samarbejde med vores partnere, kommunerne og interessenter om at gøre dette projekt til en succes og opnå vores fælles klimamål.

Fangstprojektet blev i maj tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen og fik dermed del i en pulje på 16 milliarder kroner.

For en uge siden tog landets største udleder af drivhusgas, cementfabrikken Aalborg Portland, hul på et lignende projekt.

Her var der dog tale om et pilotanlæg, der har til formål at teste en ny teknologi, der potentielt kan eliminere en betydelig del af energiforbruget ved CO2-fangst.

Ørsted forventer, at selskabets byggeri vil være klar til at kunne nedbringe en del af udledningen fra 2026.

Mandag afholdes der et "første spadestik"-arrangement ved Avedøreværket.

Her vil klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard tage det første spadestik sammen med Ørsteds administrerende direktør, Mads Nipper.

