Kraftig vind får Ørsteds indtjening fra havvind til at stige

Efter milliardnedskrivninger i 2023 tjente energiselskabet Ørsted 2,6 milliarder kroner i første kvartal.

Det viser regnskabet for første kvartal, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

Resultatet er dog 19 procent lavere end samme periode i 2023.

Det er blandt andet påvirket af en udskudt skatteforpligtelse, skriver Ørsted i regnskabet.

Indtjeningen på driften er dog højere i årets første tre måneder sammenlignet med 2023.

Selskabet fastholder sine forventninger til hele året.

- Vi arbejder målrettet på at gennemføre den forretningsplan, vi fremlagde i februar. En vigtig milepæl er vores Sunrise Wind-projekt på 924 megawatt, som blev udvalgt til at indgå i kontraktforhandlinger i forbindelse med New Yorks fjerde havvindauktion, siger topchef Mads Nipper i en kommentar til regnskabet.

Særligt indtjeningen fra havvindmølleparker er steget.

Ørsteds samlede indtjening fra havvindmølleparker var i første kvartal 6,9 milliarder kroner, hvilket er 1,1 milliard kroner mere end året før.

Stigningen skyldes blandt andet højere vindhastigheder og øget produktion fra selskabets parker i Taiwan og New York.

Den positive effekt blev dog delvist modvirket af reduceret kapacitet på eksportkabler fra havvindmølleparken Hornsea 1 ud for Storbritanniens østkyst.

Ørsted forventer, at problemet bliver løst i løbet af andet kvartal.

I efteråret 2023 måtte Ørsted nedskrive for 28 milliarder kroner efter at have truffet beslutning om at stoppe projekterne Ocean Wind 1 og 2 i USA.

Det resulterede i et samlet underskud på 20,2 milliarder kroner for 2023.

I begyndelsen af 2024 blev Ørsted enige med partneren Eversource om, at det danske energiselskab skulle overtage hele Sunrise Wind-projektet i New York, som de to ejede i fællesskab.

Aftalen var dog betinget af, at projektet fik en myndighedsgodkendelse, som kom i slutningen af marts. Her traf Ørsted også den endelige beslutning om at gå videre med projektet.

