Ørsted vil fordoble Danmarks havvindenergi med ny aftale

Ørsted har indgået en aftale med investeringsselskabet Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) om at udvikle 5,2 gigawatt havvind i Danmark.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Det vil være en fordobling af Danmarks nuværende mængde havvind, lyder det i meddelelsen.

Aftalen indeholder fire forskellige projekter, som ventes at stå klar i 2027 eller 2028.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De fire store åben dør-projekter kan være med til at cementere Danmarks fortsatte førerposition og skabe fundamentet for at kickstarte den næste fase af et dansk erhvervseventyr inden for produktion af grøn brint og grønne brændstoffer, siger Rasmus Errbo, der er regionsdirektør hos Ørsted, i meddelelsen.

- Jeg er meget begejstret for partnerskabet med CIP, hvor vi samler vores unikke kompetencer og viden for at udvikle en væsentlig del af Danmarks havvindressourcer.

To af havvindmølleprojekterne skal placeres i Nordsøen, og de to øvrige placeres efter planen i Østersøen.

Ørsted skal sammen med CIP stå for udviklingen, opførelsen samt driften af havvindmølleparkerne.

Fra politisk side blev det tidligere på året besluttet, at der skal skrues gevaldigt op for antallet af havvindmøller i både Nordsøen og Østersøen.

Senest blev Danmark enig med de øvrige Østersølande, at kapaciteten for havvind i Østersøen skal syvdobles og skrues op til 19,6 gigawatt i 2030.

Danmark har desuden sammen med Tyskland, Holland og Belgien forpligtet sig til at tidoble produktionen af havvind i Nordsøen ved at bygge nye energiøer.

Konkret er målet at levere mindst 65 gigawatt havvind i 2030 og øge kapaciteten til mindst 150 GW i 2050. Det vil kunne forsyne op til 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

/ritzau/