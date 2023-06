Ørsted vil investere 475 milliarder i vedvarende energi inden 2030

Ørsted vil investere 475 milliarder kroner for at nå sit mål om at have opført vedvarende energi med en samlet kapacitet på 50 gigawatt inden 2030.

Det skriver Børsen og Marketwire på baggrund af en fondsbørsmeddelelse fra Ørsted.

Tidligere lød det, at investeringerne frem til 2030 ville løbe op i 375 milliarder kroner.

Ørsted hæver desuden forventningerne til energiselskabets samlede driftsindtjening for hele koncernen, så den i 2030 forventes at ligge på 50-55 milliarder kroner.

Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst i indtjeningen på 14 procent, skriver Marketwire.

Ørsted meldte senest sit langsigtede mål for energiselskabets samlede driftsindtjening ud i juni 2021.

Der var ambitionen et driftsoverskud på 35-40 milliarder i 2027. Det svarer i perioden til en årlig vækst i indtjeningen på omkring 12 procent.

- I de to år siden den seneste kapitalmarkedsdag i 2021 er hidtil uset politisk medvind fremkommet såsom den transformerende støtte i den amerikanske Inflation Reduction Act og Net Zeo Industry Act i EU. Det resulterende vækstpotentiale for sektoren for vedvarende energi har aldrig været større, skriver Ørsted i fondsbørsmeddelelsen ifølge Marketwire.

Ørsted nævner ikke noget om en mulig kapitalforhøjelse, men bekræfter derimod, at energikoncernen frem til og med 2025 vil øge udbyttet hvert år med en høj encifret procentsats.

Ørsted har i dag 15,5 gigawatt kapacitet i drift, mens 4,9 gigawatt er under opførelse.

Derudover har koncernen vundet retten til at opføre projekter med en kapacitet på 10,6 gigawatt, mens selskabets øvrige udviklingspipeline har et potentiale på hele 114 gigawatt, skriver Marketwire.

