Østjyde får 11 år - fordelte mange kilo kokain på Sjælland og i Jylland

Både på Sjælland og i Jylland har en mand fra Odder haft travlt med at handle kokain, og prisen for de ulovlige aktiviteter er fredag i et retsmøde blevet fastsat: Fængsel i 11 år.

Desuden har den 49-årige Peter Mørk mistet to motorcykler, et ur og en kvart million kroner.

Manden har modtaget dommen, som er afsagt af en dommer i Aarhus, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Den 49-årige blev anholdt i Billund Lufthavn i marts, da han kom hjem fra en rejse efter et ophold i udlandet.

Tilståelsen drejer sig om køb og videresalg af i alt 32 kilo kokain. Flere gange foregik overdragelserne på Sondrup Strand, har Horsens Folkeblad rapporteret om sagen.

Politiets beviser er hentet i indholdet af krypteret kommunikation.

I lighed med en række andre narkokriminelle mente Peter Mørk, at det var sikkert at sende krypterede beskeder, som derfor var fri for mystisk kodesprog.

Han og de andre tog fejl. Og ligesom mange andre sigtede har han besluttet at overgive sig og få overstået sagen hurtigt ved i et retsmøde at erklære sig skyldig.

For nogle år siden var det sensationelt, hvis en sigtet tilstod at have håndteret store mængder narkotika, men politiets dyk i tjenesterne EncroChat og Sky Ecc har fuldstændig ændret billedet.

Siden januar har 14 personer tilstået i sager, som NSK har efterforsket, viser en optælling foretaget af Ritzau. I alt er der blevet udmålt fængsel i 156 et halvt år.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen betegnede torsdag overfor Ritzau tendensen med tilståelser af meget store mængder narko som helt vild.

/ritzau/