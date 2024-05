Østjysk energiselskab opnår trecifret millionoverskud

Østjyske NRGi måtte som så mange andre energiselskaber både se omsætning og overskud falde som følge af lavere elpriser sidste år.

Alligevel er det lykkedes for andelsselskabet at realisere et overskud efter skat på 433 millioner kroner.

Og det endda samtidig med, at der internt i koncernen blev investeret i stor stil.

Elnetselskabet Konstant, som NRGi ejer, investerede 300 millioner kroner i at forbedre og forstærke elnettet i og omkring Aarhus.

Samtidig har NRGi via delejerskabet af energiselskabet Innargi kastet 320 millioner kroner efter produktion af ny, vedvarende energi.

- Der er ingen tvivl om, at elektrificeringen af samfundet er et vigtigt og nødvendigt skridt i den grønne omstilling, og at elnettet udgør rygraden i denne proces.

- Her er det vores ansvar at sikre, at elnettet er dimensioneret til at imødekomme de behov, som den øgede elektrificering vil medføre i de kommende mange år, siger Jacob Vittrup, der er administrerende direktør.

Foruden at sikre elforsyningen og sælge strøm tilbyder NRGi også en bred vifte af rådgivningsydelser inden for energioptimering, elrapporter og boligrådgivning.

NRGi opstod i 2000 som følge af en fusion mellem de kommunale elforsyninger i Aarhus, Grenaa og Ebeltoft. I 2008 blev Energi Horsens også indlemmet i selskabet.

Selskabet er ejet af de 235.000 elkunder i fællesskab og har en egenkapital på 7,7 milliarder kroner.

/ritzau/