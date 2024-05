Østjysk havbrug der blev idømt millionbøde er under konkursbehandling

Selskabet HH1, der tidligere hed Hjarnø Havbrug A/S, er taget under konkursbehandling.

Det skriver FødevareWatch og TV2 Østjylland.

Hjarnø Havbrug blev i december sidste år idømt en historisk stor bøde på 20 millioner kroner samt konfiskation af 125 millioner kroner svarende til udbytte fra overproduktionen.

Selskabet blev dømt for systematisk at have produceret flere fisk, end det havde tilladelse til.

En 53-årig havbrugsejer blev idømt ambulant psykiatrisk behandling og en tillægsbøde på 20.000 kroner.

Sagen mod havbruget begyndte at rulle, da lystfiskere ved østkysten pludselig begyndte at fange sølvlaks i stor stil tilbage i 2017.

De kom fra havbruget, som ved Retten i Horsens også blev fundet skyldig i at have udsat den ikke hjemmehørende art, selv om man kun havde tilladelse til at producere ørreder.

Retssagen blev indledt i marts 2021 og blev flere gange udskudt. Først forsvandt 77 ringbind, der var opmagasineret hos Sydøstjyllands Politi.

Siden sygemeldte havbrugsejeren sig, og der skulle udarbejdes en mentalundersøgelse.

I slutningen af december meddelte ejeren af havbruget, at han ikke ønskede at anke byrettens dom.

Det fremgår af Statstidende, at selskabet per 17. maj 2024 er taget under konkursbehandling ved Retten i Horsens.

Det sker efter begæring modtaget 26. april. Det fremgår ikke, hvem der har anmodet om, at selskabet begæres konkurs.

Som kurator er en advokat fra Kammeradvokaten - statens advokat - udpeget.

Af meddelelsen i Statstidende fremgår det, at krav mod selskabet skal rettes inden for fire uger.

Ifølge CVR-registret havde selskabet i januar 2024 en negativ egenkapital på 15,2 millioner kroner.

/ritzau/