Østjysk motorvej er spærret efter uheld

Det er mandag eftermiddag ikke muligt at komme nordpå ad E45 Østjyske Motorvej mellem afkørsel 54 Ejer Bavnehøj og 53 Skanderborg S.

Motorvejen er på den strækning spærret efter et trafikuheld. Det skriver Vejdirektoratet på det sociale medie X.

Vejen ventes genåbnet "tidligst på aftenen", skriver Vejdirektoratet, der lidt i klokken 17 melder om en forlænget rejsetid på mellem 30 og 60 minutter.

Over for Ekstra Bladet oplyser Sydøstjyllands Politi, at der er tale om et uheld, hvor to biler er kørt sammen.

/ritzau/