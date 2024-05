Østre Landsret finder 25-årig skyldig i drab begået i 2016

25-årige Mohammed Eljerbi er af Østre Landsret onsdag blevet kendt skyldig i drabet på Daniel Kristensen i København for over syv år siden.

Ved Københavns Byret blev han i 2022 også fundet skyldig i drabet og idømt 12 års fængsel. Den dom ankede han.

Det forventes, at han vil få sin dom senere onsdag.

Drabet skete ved Servicekiosken på Emdrupvej i København, hvor maskerede og pistolbevæbnede gerningsmænd 2. oktober 2016 ankom i biler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der blev affyret flere skud, og to af dem ramte den 21-årige Daniel Kristensen.

Et af projektilerne ramte ham i rygsøjlen, og 13 dage efter skudepisode afgik han ved døden.

Eljerbi forlod landet efter skyderiet. Derfor var han ikke en del af den gruppe af mennesker, der blev anholdt og sigtet i sagen i marts 2017.

Blandt dem var den i dag 41-årige Rached Hamade, der i maj 2019 blev dømt for at have deltaget i planlægningen af drabet.

14 års fængsel lød straffen på, hvilket var en stadfæstelse af en dom fra byretten.

Eljerbi kom tilbage til Danmark i efteråret 2022, efter at han havde opholdt sig i Marokko i flere år.

Efter ankomsten til Danmark blev han varetægtsfængslet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danske myndigheder forsøgte at få ham udleveret fra Marokko, men landet har et princip om, at det ikke udlevere egne statsborgere. Eljerbi har dobbelt statsborgerskab.

De marokkanske myndigheder tilbød at gennemføre en retssag mod ham i Marokko, men det tilbud takkede de danske myndigheder nej til.

I byretten blev Eljerbi dømt for at have ført en af de to biler, der blev kørt til gerningsstedet inden forbrydelsen.

Under skudepisoden ved Servicekiosken blev en anden mand også ramt. Han overlevede.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der i dette tilfælde var tale om et uheld - gerningsmændene gik ikke efter at ramme ham - Mohammed Eljerbi har derfor ikke været tiltalt i den forbindelse.

/ritzau/