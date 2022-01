Østre Landsret flytter til spritny bygning i Nordhavn

Østre Landsret skifter i februar sine historiske bygninger i Indre By ud med nye lokaler i den københavnske bydel Nordhavn.

Fra 7. februar flytter landsretten til den nyopførte bygning. Fra 14. februar vil alle retsmøder foregå her. Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Østre Landsret flytter efter et ønske om at få mere tidssvarende bygningsmæssige rammer.

- Baggrunden for landsrettens overvejelser er navnlig behovet for en mere funktionel bygning for såvel brugere som medarbejdere, og at landsrettens bygninger ikke lever op til de tilgængeligheds- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til nye retsbygninger, står der på hjemmesiden.

Østre Landsret har i mere end 100 år holdt til i de historiske bygninger i Bredgade og Fredericiagade, der ligger tæt på Amalienborg i indre København.

Hovedbygningen skulle oprindeligt anvendes som et operahus. Det var det dog kun fra 1702 til 1708.

Fra 1720 til 1884 blev bygningen brugt som akademi for land- og søkadetter og som almindelig kaserne.

Da Christiansborg brændte i 1884, flyttede Rigsdagen midlertidigt ind i bygningerne og var i dem ind til 1918.

I en periode i 1918, da den spanske syge hærgede, var der i bygningen et nødlazarat for marinens syge. Og siden 1919 har bygningen så været brugt som retsbygning.

Landsretten behandler anke- og kæresager fra Bornholm, Lolland-Falster, Fyn og Sjælland. Desuden flyver dommere og kontorfolk til Færøerne for at tage stilling til lokale afgørelser, der er anket.

Desuden har landsretten visse større eller principielle sager som første instans. Det indebærer, at en afgørelse uden særlig tilladelse kan ankes videre til Højesteret.

I Danmark er der to landsretter. Den anden, Vestre Landsret, har adresse i Viborg.

/ritzau/