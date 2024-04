Offentlig figur kræves fængslet efter knivopgør i netcafé

En mand, som i de senere år har haft en betydelig rolle i den offentlige debat, bliver søndag stillet for en dommer i København med krav om varetægtsfængsling

Han er sigtet for drabsforsøg efter et knivslagsmål foran netcaféen G4me Time, som ligger i forbindelse med Parken på Øster Allé i København.

Allerede i sidste weekend vurderede en dommer, at der var grund til at varetægtsfængsle manden. Men kendelsen blev afsagt efter et retsmøde, hvor manden ikke selv var til stede.

Under slagsmålet var han selv blevet stukket tre gange i maven og én gang i hoften og var ifølge anklagemyndighedens sigtelse mod den anden part i slagsmålet også i livsfare.

Manden har derfor indtil nu været indlagt til behandling.

Søndag er meldingen fra Københavns Politi, at mandens helbredstilstand tillader ham at møde i retten.

Derfor skal han igen stilles for en dommer, hvor han vil få mulighed for at forklare sig.

Manden er beskyttet af et navneforbud. Det blev nedlagt under det første retsmøde i sidste weekend.

Navneforbuddet betyder, at det er strafbart at røbe mandens identitet i forbindelse med den aktuelle sag. Straffen for at overtræde et navneforbud er i udgangspunktet 25.000 kroner.

Derudover kan en overtrædelse udløse et krav om godtgørelse til den person, som er beskyttet, da det normalt også anses som en krænkelse at få røbet sin identitet, når man er beskyttet af et navneforbud.

Da et navneforbud ikke alene omfatter personens navn, er det heller ikke muligt at beskrive nærmere, hvilken sag han er kendt i forbindelse med, da det indirekte vil afsløre hans identitet.

Et navneforbud varer imidlertid ikke for evigt og vil senest bortfalde, når der i en sag er faldet endelig dom. Ofte vil et navneforbud dog blive ophævet tidligere.

Den anden part i sagen var allerede frisk til at møde i retten fredag i denne uge. Her blev han varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

