OK skal have flere millioner op af kassen for at købe Coop

Energiselskabet OK må umiddelbart have yderligere 155 millioner kroner op af kassen for at købe halvdelen af Coop Danmark som aftalt.

Det bekræfter OK over for Finans.

Som en del af handlen skulle Coop amba, foreningen bag Coop Danmark, og OK samlet tilføre to milliarder kroner til Coop Danmark. Pengene fra Coop amba skulle blandt andet kommet fra salget af Coop Bank.

Ifølge Finans skulle op mod 500 millioner kroner komme fra salget af banken. Tirsdag blev det så offentliggjort, at Sydbank køber Coop Bank for 345 millioner kroner.

Den manko, som købssummen efterlader, bliver dækket af OK.

- OK dækker det resterende beløb og øger dermed sit kapitalindskud forudsat godkendelse af konkurrencemyndighederne. Det har hele tiden været en del af aftalen, at dette kunne blive nødvendigt, oplyser OK's kommunikationschef, Rasmus Boserup, til Finans.

Ved salget af Coop Bank til Sydbank har parterne aftalt en handelspris, hvor man har opgjort værdien af egenkapitalen per overtagelsesdagen og så lagt 89 millioner kroner oveni.

Det betyder, at handlen på nuværende tidspunkt har en værdi på 345 millioner kroner. Den endelige købesum kan først offentliggøres på overtagelsesdagen, der ventes at falde i juli.

Det blev meldt ud 12. april, at OK og Coop amba havde indgået en aftale, hvor OK i grove træk overtager halvdelen af ejerskabet af Coop Danmark.

Aftalen blev godkendt af Coops landsråd en uge senere.

Coop Danmark, der står bag kæder som SuperBrugsen og 365 discount, har haft store økonomiske problemer i flere år.

Aftalen med OK har haft til formål at skabe økonomisk ro og fokusere på driften, har det lydt.

Koncernen blev sendt i tovene af den tårnhøje inflation, der ramte i 2022, og som har betydet, at der tjenes mindre på varerne.

Facit for 2022 blev et underskud på 628 millioner, og et lignende resultat ventes for 2023.

Men igennem et helt årti har koncernen mistet kunder, omsætning og indtjening, og nu er tabene så store, at der er brug for en "fundamental transformation".

/ritzau/