Olga og Viktoria er flygtet til Danmark med fire børn og rullekufferter: "Det sværeste er uvisheden"

Anastacia på 13 år må have sagt noget morsomt på ukrainsk, for det får hendes storesøster, Diana, til at knibe øjnene sammen af grin. Sådan et dybfølt ét af slagsen, før smilet pludseligt stivner, og hun retter blikket frem for sig i retning af ingenting. Sådan sidder hun et stykke tid. Ganske ubevægelig. Diana er 17 år og dermed den ældste af de fire ukrainske børn, der netop nu sidder side om side i den gråmelerede sofa i en toværelses stuelejlighed i Lyngby nord for København.

Mødrene til de to yngste er her også. Viktoria Shevchuk og Olga, der ikke ønsker sit fulde navn i avisen, er begge 42 år. Det var fredag i sidste uge, at de sammen besluttede sig for at flygte med de fire børn, alle piger, fra deres hjemby, Rivne, beliggende i det vestlige Ukraine, tre timers kørsel fra grænsen til Polen. Modsat mange af deres venner og bekendte i Ukraine, vidste de godt, hvor de skulle tage hen: Til Danmark. Lyngby, nærmere bestemt. For her i lejligheden bor Anna Konrad, deres fælles barndomsveninde fra Rivne, som for 22 år siden blev gift med en dansk mand og siden har boet i Danmark.

Den 64 kvadratmeter store lejlighed, der så sent som i sidste kun husede 42-årige Anna Konrad og hendes datter, Sofia, er i disse dage blevet forvandlet til et asylhjem i miniformat. Et tætpakket et af slagsen.

Det var lørdag for en uge siden, at flygtningene kom trillende med hver sin kuffert i håndbagagestørrelse til Lyngby. Siden har de sovet fire mennesker i lejlighedens stue, mens de resterende fire sover i det, der før var Anna Konrads soveværelse. To i dobbeltsengen og to på foldemadrasser, der lige nu er pakket sammen i hjørnet for at spare på pladsen.

Viktoria Shevchuk og Olga smiler og nikker imødekommende til Kristeligt Dagblads udsendte. Det er svært at kommunikere på anden vis. Ingen af dem taler tilstrækkeligt engelsk til at føre en samtale, så Anna Konrad og hendes datter, Sofia, oversætter fra ukrainsk til dansk og den anden vej rundt.

"Det sværeste er uvisheden,” siger Viktoria Shevchuk som noget af det første, da Anna Konrad giver sig til at oversætte.

Diana på 17 år er sammen med sin lillesøster, 13-årige Anastacia, flygtet fra Ukraine til Danmark. Resten af søstrenes familie er blevet i hjembyen Rivne i det vestlige Ukraine, for mormoderen er så syg, at hun har brug for deres mor til at passe hende. I Danmark bor pigerne hos moderens kusine, Anna Konrad, og gennem hende har Anastacia fået kontakt til en jævnaldrende pige, der taler ukrainsk. Denne eftermiddag skal de to på tur sammen til Lagkagehuset. Foto: Johanne Teglgård Olsen

"At der ikke er nogen dato for, hvornår det her mareridt slutter, eller hvad der skal ske herfra.”

Mærket af sirener og panik

"I skal altså afsted nu,” havde Anna Konrad sagt til begge skoleveninder, da de talte over telefonen få dage efter den russiske invasion i Ukraine. I begyndelsen ville Viktoria Shevchuk og Olga gerne blive i Rivne. Selvom luftalarmerne havde lydt mange gange, og de allerede havde tilbragt flere timer i de underjordiske beskyttelsesrum, var der endnu ikke sket angreb på byen.

"Men det var et stort kaos,” siger Viktoria Shevchuk.

"Alt var lukket, og det var svært at få dagligvarer. Og der var helt mørkt i byen, for ingen turde at tænde lyset af frygt for angreb.”

Hverken Viktoria Shevchuk eller Olgas forældre ville flygte. Det kunne ikke komme på tale, havde de sagt.

"Heldigvis besluttede Olga og Viktoria sig alligevel for at tage afsted,” siger Anna Konrad, "de har jo hver en datter at tænke på.”

Hun nikker mod otteårige Katja og syvårige Veronika, der sidder med store øjne og betuttede smil ved siden af mødrene. Katja holder en langarmet bamse med en stor glad mund og udpoppede øjne tæt knuget ind til sig. Uggiwuggi hedder den. Den er det eneste legetøj, hun fik med sig hjemmefra.

De to ældste piger er døtre af Anna Konrads kusine. Over telefonen havde Anna Konrad bedt sine to veninder om at tage dem med sig på flugten til Danmark.

"Min kusines mor er meget syg, så hun blev nødt til at blive og passe på hende. Og deres far kunne jo heller ikke. Alle mænd er blevet tilbage for at kæmpe. Også Viktorias mand og hendes bror, der er i militæret. Hun siger, at hun tænker på ham og bekymrer sig hele tiden. Men vi forsøger ikke at tale om krigen, når børnene er til stede,” siger Anna Konrad:

"De er jo rystede. Lige da de ankom, græd de små hele tiden. De er mærket af dagene, hvor de blevet vækket midt om natten af sirener og med panik har skullet ned i beskyttelsesrum. Selvfølgelig taler vi om deres familiemedlemmer, som de savner, men vi taler kun om krig, når vi voksne er alene sammen. Det er bare svært, for den er jo alle steder. Også i fjernsynet og på de sociale medier. Det er bare krig, krig, krig alle vegne.”

Flugten

Turen fra Rivne til Lyngby tog knap to døgn. Klokken tre om eftermiddagen torsdag tog de afsted med taxa til den anden side af den polske grænse. Natten tilbragte de på en parkeringsplads udenfor et shoppingcenter i grænsebyen Przemysl, for der gik ingen bustransport til Danmark, og de måtte over natten sidde på deres kufferter. Hjælpen, som frivillige tilbød dem på parkeringspladsen, var dog overvældende, fortæller Viktoria Shevchuk.

"Vi var for trætte til at spise, men der var mad, der var telefoner, vi kunne ringe fra, der var shampoo, tandbørster, der var simpelthen alt. Vi var meget chokerede over al den hjælp, men på en positiv måde,” siger hun.

Anna Konrad fik kontakt til en dansk transportkoordinator for flygtninge, der arrangerede, at hendes barndomsveninder den følgende formiddag blev hentet af en bil til Danmark. 40 timer efter de forlod deres hjemby, ankom de til Lyngby. Når Olga og Viktoria taler om måden, de blev modtaget på i Danmark, nævner de de mange ukrainske flag, som de har set hejst udenfor offentlige bygninger og endda i private haver.

"Det kan godt være, at Rusland er sådan her,” siger Viktoria Shevchuk og breder sine arme helt ud.

"Og at Ukraine er lillebitte i forhold til. Men resten af verden står sammen og flager for Ukraine. Det betyder alt at mærke den opbakning. Så føler man sig ikke ladt alene,” siger hun.

Olga bryder ind, for hun har noget vigtigt på hjerte, siger hun.

"Jeg vil bare gerne sige, at vi er meget, meget taknemmelige for den hjælp, danskerne har givet os, og den måde, vi er blevet taget imod på.”

Det er tredje gang, hun nævner det, og hun beder Anna Konrad sikre sig med journalisten, at det kommer med i artiklen.

"Ja, vi er meget glade for at være i Danmark,” supplerer Viktoria Shevchuk, "vi ville bare ønske, at vores besøg i Danmark var på baggrund af andre omstændigheder.”

Fire pakke pølser og en hel pose pasta

I nu en uge har Olga, Viktoria og Anna Konrad sammen forsøgt at få dagene til at gå og få det praktiske til at fungere i lejligheden. Det har krævet en god del planlægning. Og hjælp udefra.

"Jeg har aldrig lavet mad til otte mennesker før hver dag,” griner hun.

"Der skal en hel pakke pasta og otte pakker pølser til. Der går noget til! Så jeg skrev på Facebook, at jeg havde seks flygtninge boende hos mig, og jeg bad om hjælp. Så væltede det ind,” siger Anna Konrad.

Hvad der før var Anna Konrads skab til overtøj, er nu blevet omdannet til et legerum for de yngste, syvårige Veronika og otteårige Katja. "Her kan de få lidt ro,” siger Anne Konrad, "for det er svært at finde ro mange andre steder i et lille hjem med otte mennesker.” Foto: Johanne Teglgård Olsen

Private kom med sække af tøj og bradepander, skåle, fryseposer og kurve fyldt af mad. Da køleskabet var fyldt til randen, blev køkkenbordet det også, og Anna Konrad måtte pakke flere af fødevarerne forsvarligt ind og sætte det midlertidigt ned i kælderrummet.

Det samme gælder det tøj, som Anna Konrad inden kvindernes ankomst opbevarede i sit indbyggede skab i entréen. I bunden af har hun i stedet lagt en pink madras for at omdanne skabet til et legerum for de to yngste piger. Et lille bitte fristed, som de har rejst sig fra sofaen for at indtage. En flok nye, vamsede plysdyr sidder til rette langs skabets bagvæg, og pigerne dykker armene ned i to klare sække fyldt med modellervokssæt og brætspil. Legetøjet er alt sammen doneret af Fætter BR, efter Anna Konrad bad om hjælp på Facebook.

"Vi er er meget glade for det," siger Katja på otte år og griber fat i en malebog. I den anden hånd knuger hun stadig Uggiwuggi.

De har hele fremtiden foran sig

I Ukraine arbejdede Viktoria Shevchuk som selvstændig negletekniker med egen salon i et lokale, hun havde lejet sig ind i. Olga var kasseekspedient i en dagligvarebutik. Børnene gik i skole og gymnasium, de dyrkede ballet, gik til tegneundervisning, mavedans og baseball. Det er svært for dem alle at forestille sig andet, end at de får mulighed for at vende hjem til Ukraine og genoptage livet dér, siger Olga og Viktoria Shevchuk. Men de er også realistiske om den næste tid, understreger de, og derfor har de allerede talt en del om, at de gerne vil finde arbejde i Danmark. Ligegyldigt hvilken slags arbejde det så er.

"Som flygtning kan man ikke være kræsen, for vi ved godt, at det er svært, når vi ikke kan sproget” siger Viktoria Shevchuk.

"Men det vigtigste lige nu er, at børnene igen får mulighed for at komme i skole.”

Anna Konrad nikker samstemmende:

"Børnene har hele fremtiden foran sig. De må ikke bare gå her og gå i stå. Lige nu venter vi på, at der kommer en udmelding eller lovgivning om, hvad der skal ske med de flygtninge, der er i Danmark. Og så må vi se,” siger hun.

"Selvfølgelig håber vi også på, at vi snart kan få en større lejlighed at bo i. Jeg håber også, at jeg selv kan flytte med, så jeg kan hjælpe med sprog og alt det praktiske. For det her er for presset i længden. Det kommer vi ikke til at holde til.”