Olieprisen tager et hop efter melding om lavere produktion

Olieprisen er mandag morgen steget, efter de olieproducerende lande i organisationen Opec og nogle af deres allierede søndag annoncerede, at de ville skrue ned for produktionen af olie.

Prisen på en tønde olie af den europæiske referenceolie, Brent, er mandag morgen steget med over fem procent.

Fredag eftermiddag kunne man få en tønde for under 79 dollar. Efter meldingen var prisen helt oppe over 84,5 dollar.

Mandag morgen ligger tøndeprisen omkring de 84 dollar.

Også olieprisen i USA tog et hop efter meldingen fra Opec-landene og deres allierede. Her var prisen på en tønde nede under 75 dollar fredag eftermiddag.

Efter meldingen hoppede tøndeprisen op over 81 dollar, inden prisen mandag morgen er landet på omkring 79,5 dollar for en tønde.

Tilsammen har Opec-landene og deres allierede annonceret, at de skærer produktionen med 1,16 millioner tønder om dagen.

Det kommer oveni tidligere reduktioner for 2023.

Ifølge beregninger fra nyhedsbureauet Reuters betyder det, at der til sammen er skåret 3,66 millioner tønder om dagen i 2023.

Det svarer til 3,7 procent af den globale efterspørgsel.

Når de olieproducerende lande skærer i produktionen, bliver der mere kamp om den olie, som bliver produceret. Derfor stiger prisen som følge heraf.

Danske Banks chefanalytiker for oliemarkedet, Jens Nærvig Pedersen, betegner udmeldingen fra Opec-landene som "uventet".

Han beskriver det som en reaktion på, at verdensøkonomien ser mere usikker ud. Efterspørgslen efter olie følger ofte hvor meget aktivitet, der er i verdensøkonomien.

- Jeg vil forestille mig, at Opec også blev overrasket over, at olieprisen faldt til tæt på 70 dollar på grund af problemer i en amerikansk bank, siger chefanalytikeren med henvisning til Silicon Valley Banks krak.

- Det fortæller mig, at vi har nået et mere skrøbeligt punkt i verdensøkonomien. Det rammer også oliemarkedet.

Lige som mange andre aktører, der opererer på hele verdensmarkedet, er de olieproducerende lande fanget mellem to kræfter, der trækker hver deres vej.

- Lige nu er det virkeligt et limbo. På den ene side er Kina ved at genåbne. Der kunne godt komme mere efterspørgsel derfra, forklarer chefanalytikeren.

- På den anden side er der store renteforhøjelser i Europa og USA, og økonomier her på kanten af recession. Men hvad vejer tungest?

I Danmark vil man muligvis kunne mærke det, når man tanker benzin. Men det er ikke noget, som vil chokere de danske bilejere, spår Jens Nærvig Pedersen.

- Det vil give lidt højere benzinpriser. Men det her drukner lidt i de udsving, der har været på olie- og benzinmarkedet de seneste års tid, siger han.

Til gengæld kan bilejerne måske bide mærke i, at Opec har tænkt sig at skrue aktivt på hanerne for at sikre, at priserne ikke bliver lavere, forklarer han.

- Opec sender et signal til danske bilejere om, at man skal nok ikke regne med, at priserne kommer meget længere ned end det niveau, de har været på den seneste tid.

/ritzau/