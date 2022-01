Olieselskab får kritik for gasafbrænding i Nordsøen

Olieselskabet Total Energies, som er det største i den danske del af Nordsøen, benytter sig på Gorm-feltet af den energifråsende og klimaskadelige praksis "rutineflaring". Det er bevidst afbrænding af naturgas.

Det viser oplysninger, som mediet EnergiWatch er kommet i besiddelse af.

Ifølge Total Energies udgør rutineflaring på Gorm cirka 30 procent af den samlede flaring under Dansk Undergrunds Consortium, hvor det franske selskab er operatør.

Tal fra Energistyrelsen viser, at der de seneste år er blevet udledt omkring 200.000 ton CO2 fra flaring i forbindelse med dansk olieproduktion.

Artiklen fortsætter under annoncen

Naturgassen eksporteres fra et andet felt til Gorm-feltet, hvor den brændes af. Dermed går energien ikke bare til spilde.

Flaring har også store, klimamæssige konsekvenser, da naturgas i vid udstrækning består af metan, som er omkring 25 gange mere potent end CO2.

Praksissen fremgår af en intern dialog mellem Energistyrelsen og Total Energies, som EnergiWatch har fået aktindsigt i.

Total Energies anerkender problemet og har et projekt undervejs, som skal simplificere Gorm-anlægget og omdirigere produktionen, så flaringen kan undgås.

Men projektet er blevet udskudt til foreløbig 2023, hvorfor den rutinemæssige flaring forventes at fortsætte indtil da. Også selv om det ifølge Energistyrelsen ikke er acceptabelt.

Ifølge EnergiWatch har Total Energies ikke ønsket et interview om sagen. Men i en mail skriver selskabet, at man arbejder på en løsning, der potentielt kan reducere gasafbrænding med op mod 50 procent.

Som følge af sagen har Alternativet valgt at indkalde klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) til et samråd, hvor han bedes redegøre for sagen.

- Vi har brugt rigtig meget tid på at lave aftaler, der nedsætter vores udledninger, og derfor er det jo lidt som at få en spand kold vand i hovedet, når vi opdager, at der står en åben hane i Nordsøen, der bare brænder gas af, siger Torsten Gejl, Alternativets politiske ordfører, til EnergiWatch.

EnergiWatch har forgæves forsøgt at få et interview med klimaministeren.

/ritzau/