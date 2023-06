Ombudsmand ønsker bedre forhold for børn i kvindefængsel

Der kniber med ordentlige forhold for de børn, der bor hos deres frihedsberøvede mødre i fængslet i Jyderup.

For eksempel er der ingen udendørs legeredskaber til børn på et grusbelagt gårdareal.

Det konstaterer Folketingets Ombudsmand efter et tilsynsbesøg i fængslet. Det er gennemført i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Dignity - Dansk Institut mod Tortur.

I fængslet er der både en åben og lukket afdeling, og der er etableret familiepladser.

Siden oktober 2021 har tre indsatte haft deres barn hos sig, oplyser Folketingets Ombudsmand onsdag.

Men i ingen af de tre sager var sagsbehandlingen i top. Der forelå ikke de nødvendige vurderinger, som reglerne tilsiger. Desuden fremstod ansvarsfordelingen internt i Kriminalforsorgen ifølge ombudsmanden uklar.

Ombudsmand Niels Fenger anbefaler, at fængslet får lavet retningslinjer om sagsbehandlingen.

Tilsynet er udført af ombudsmandens børnekontor, og de oplevede, at de ansatte er opmærksomme på børnenes trivsel. Men det kniber, fordi der er usikkerhed om personalets opgaver.

I vinter kritiserede formanden for Fængselsforbundet, at børn opholder sig i fængsler.

- Vi er ikke uddannet til det, og vi har ikke rammerne til det. Jeg mener under alle omstændigheder, at det er forkert at anbringe børn i et fængsel eller et arresthus, sagde Bo Yde Sørensen til Radio 24/7.

